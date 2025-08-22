Latifah Abdu claque la porte des Roses

Latifah Abdou, meilleure buteuse des Roses de Montréal et étoile montante du soccer féminin, a demandé la résiliation de son contrat en plein milieu de saison.
Écoutez Patricia-Ann Beaulieu rapporter la réaction de l’organisation des Roses face au départ soudain de Latifah Abdou.
« Une résiliation de contrat, ça arrive, mais très rarement en plein milieu de la saison [...] Actuellement, elle est troisième au classement des meilleures buteuses de la Super Ligue du Nord. Elle a inscrit six des 17 buts que les Roses ont marqués cette année. Franchement, c’était vraiment surprenant. »