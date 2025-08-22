 Aller au contenu
Soccer
Latifah Abdu claque la porte des Roses

«Une résiliation de contrat ça arrive, mais très rarement en milieu de saison»

par 98.5

0:00
8:14

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 août 2025 20:38

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Patricia Ann Beaulieu
Patricia Ann Beaulieu
«Une résiliation de contrat ça arrive, mais très rarement en milieu de saison»
Latifah Abdu est originaire de Montréal. En plus d'être une joueuse de haut niveau, Abdu représentait l'avenir du soccer féminin d'ici. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Latifah Abdou, meilleure buteuse des Roses de Montréal et étoile montante du soccer féminin, a demandé la résiliation de son contrat en plein milieu de saison.

Écoutez Patricia-Ann Beaulieu rapporter la réaction de l’organisation des Roses face au départ soudain de Latifah Abdou.

« Une résiliation de contrat, ça arrive, mais très rarement en plein milieu de la saison [...] Actuellement, elle est troisième au classement des meilleures buteuses de la Super Ligue du Nord. Elle a inscrit six des 17 buts que les Roses ont marqués cette année. Franchement, c’était vraiment surprenant. »

Patricia-Ann Beaulieu

