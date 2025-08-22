 Aller au contenu
Soccer
Jaime est-il le nouveau Piatti?

«Ivan Jaime est une bonne prise pour le CF, mais...»-Patrice Bernier

par 98.5

0:00
4:15

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 août 2025 19:01

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Ivan Jaime est une bonne prise pour le CF, mais...»-Patrice Bernier
Patrice Bernier est un ancien capitaine de l'Impact de Montréal et expert soccer au Réseau Cogeco. / Ryan Remiorz/La Presse Canadienne

En 2014, l’Impact de Montréal traversait une saison de misère et, pour renouer avec la victoire, l’organisation était allée chercher Nacho Piatti. Onze ans plus tard, le CF vit à nouveau une saison difficile et mise cette fois sur Ivan Jaime.

Peut-on réellement établir des parallèles entre ces deux joueurs, comme plusieurs le font depuis l’annonce du nouveau joueur désigné ?

Écoutez Patrice Bernier commenter la venue de ce joueur de 24 ans au micro de Meeker Guerrier.

Autre sujet abordé:

  • Patrice Bernier commente la venue du CPL au Québec.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je ne sais pas comment qualifier Joel Waterman tellement il est pitoyable»
Les amateurs de sports avec Evelyne Audet
«Je ne sais pas comment qualifier Joel Waterman tellement il est pitoyable»
0:00
11:50
«Des clubs veulent remplir une case avec une équipe qui n'est pas de niveau»
Le Québec maintenant
«Des clubs veulent remplir une case avec une équipe qui n'est pas de niveau»
0:00
8:24

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Alouettes: «Ce n’est pas encore le moment de peser sur le bouton de panique»
Une fiche inférieure à .500
Alouettes: «Ce n’est pas encore le moment de peser sur le bouton de panique»
Ivan Jaime est un joueur «très talentueux mais inconstant»
Nouvelle acquisition du CF
Ivan Jaime est un joueur «très talentueux mais inconstant»
«Les amateurs n'auront pas à stresser jusqu'au dernier match» -Patrik Laine
Les Canadiens en séries au printemps 2026?
«Les amateurs n'auront pas à stresser jusqu'au dernier match» -Patrik Laine
«Sur le terrain, Scheffler est absolument dominant» -Jérémie Asselin
Certains le compare désormais à Tiger Woods
«Sur le terrain, Scheffler est absolument dominant» -Jérémie Asselin
Cadillac s'amène en Formule 1
Sport automobile
Cadillac s'amène en Formule 1
«Kent Hughes et Jeff Gorton, ils ont un plan» -Jean-Francois Chaumont
Les Canadiens reconnus à travers la LNH
«Kent Hughes et Jeff Gorton, ils ont un plan» -Jean-Francois Chaumont
Alouettes: «On est rendus au suivant du suivant» -Jean St-Onge
Un quatrième quart partant différent cette saison
Alouettes: «On est rendus au suivant du suivant» -Jean St-Onge
Savoir gérer la prise de collagène
Une protéine populaire
Savoir gérer la prise de collagène
«Je suis content de pouvoir faire ce sport à mon âge» -Sean Thomas Erlington
100 matchs dans la LCF
«Je suis content de pouvoir faire ce sport à mon âge» -Sean Thomas Erlington
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
La grande entrevue
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
«Pour reconstruire, il faut aussi déconstruire» -Wandrille Lefèvre
Ivan Jaime bientôt à Montréal?
«Pour reconstruire, il faut aussi déconstruire» -Wandrille Lefèvre
«Je suis le dernier Québécois qui a joué 16 ans à Montréal» -Patrice Brisebois
Canadiens de Montréal
«Je suis le dernier Québécois qui a joué 16 ans à Montréal» -Patrice Brisebois
Le Québécois Derek Pomerleau en demi-finales
WBC Boxing Grand Prix à Riyad
Le Québécois Derek Pomerleau en demi-finales
«Les athlètes enceintes étaient considérées comme blessées» -Geneviève Tardif
Jusqu'à l'an dernier pour Sports Canada
«Les athlètes enceintes étaient considérées comme blessées» -Geneviève Tardif
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00