 Aller au contenu
Sports
Nouvelle acquisition du CF

Ivan Jaime est un joueur «très talentueux mais inconstant»

par 98.5

0:00
13:54

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 août 2025 18:58

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Ivan Jaime est un joueur «très talentueux mais inconstant»
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Le CF Montréal a confirmé vendredi l’arrivée du milieu de terrain offensif Ivan Jaime, 24 ans, en tant que joueur désigné.

Certains estiment que Jaime constitue la meilleure acquisition du club depuis Nacho Piatti. Partagez-vous cet avis ?

Écoutez Jeremy Filosa commenter l’actualité du CF Montréal au micro de Meeker Guerrier. 

« Il y a du bon et du moins bon. C’est un joueur très talentueux mais inconstant, et on lui reproche parfois son manque de dévouement. Il m’a confié qu’il est certain que le joueur connaîtra un très bon début, car dans les premiers mois, il cherchera à montrer à tout le monde à quel point il est motivé d’être là. Mais son manque de cœur au travail risque de le rattraper. Néanmoins, son talent reste tout simplement indéniable. »

Jeremy Filosa

«C'est drôle, ça me fait penser à la description d'un certain Patrick Laine quand il est arrivé avec Montréal.»

Meeker Guerrier

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«C'est comme voir le match au niveau de la glace et derrière les portes closes»
Lagacé le matin
«C'est comme voir le match au niveau de la glace et derrière les portes closes»
0:00
9:15
Le magazine Forbes écorche l'administration du CF Montréal
Le Québec maintenant
Le magazine Forbes écorche l'administration du CF Montréal
0:00
4:58

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Alouettes: «Ce n’est pas encore le moment de peser sur le bouton de panique»
Une fiche inférieure à .500
Alouettes: «Ce n’est pas encore le moment de peser sur le bouton de panique»
«Ivan Jaime est une bonne prise pour le CF, mais...»-Patrice Bernier
Jaime est-il le nouveau Piatti?
«Ivan Jaime est une bonne prise pour le CF, mais...»-Patrice Bernier
«Les amateurs n'auront pas à stresser jusqu'au dernier match» -Patrik Laine
Les Canadiens en séries au printemps 2026?
«Les amateurs n'auront pas à stresser jusqu'au dernier match» -Patrik Laine
«Sur le terrain, Scheffler est absolument dominant» -Jérémie Asselin
Certains le compare désormais à Tiger Woods
«Sur le terrain, Scheffler est absolument dominant» -Jérémie Asselin
Cadillac s'amène en Formule 1
Sport automobile
Cadillac s'amène en Formule 1
«Kent Hughes et Jeff Gorton, ils ont un plan» -Jean-Francois Chaumont
Les Canadiens reconnus à travers la LNH
«Kent Hughes et Jeff Gorton, ils ont un plan» -Jean-Francois Chaumont
Alouettes: «On est rendus au suivant du suivant» -Jean St-Onge
Un quatrième quart partant différent cette saison
Alouettes: «On est rendus au suivant du suivant» -Jean St-Onge
Savoir gérer la prise de collagène
Une protéine populaire
Savoir gérer la prise de collagène
«Je suis content de pouvoir faire ce sport à mon âge» -Sean Thomas Erlington
100 matchs dans la LCF
«Je suis content de pouvoir faire ce sport à mon âge» -Sean Thomas Erlington
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
La grande entrevue
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
«Pour reconstruire, il faut aussi déconstruire» -Wandrille Lefèvre
Ivan Jaime bientôt à Montréal?
«Pour reconstruire, il faut aussi déconstruire» -Wandrille Lefèvre
«Je suis le dernier Québécois qui a joué 16 ans à Montréal» -Patrice Brisebois
Canadiens de Montréal
«Je suis le dernier Québécois qui a joué 16 ans à Montréal» -Patrice Brisebois
Le Québécois Derek Pomerleau en demi-finales
WBC Boxing Grand Prix à Riyad
Le Québécois Derek Pomerleau en demi-finales
«Les athlètes enceintes étaient considérées comme blessées» -Geneviève Tardif
Jusqu'à l'an dernier pour Sports Canada
«Les athlètes enceintes étaient considérées comme blessées» -Geneviève Tardif
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00