Nouvelle acquisition du CF

Le CF Montréal a confirmé vendredi l’arrivée du milieu de terrain offensif Ivan Jaime, 24 ans, en tant que joueur désigné.

Certains estiment que Jaime constitue la meilleure acquisition du club depuis Nacho Piatti. Partagez-vous cet avis ?

Écoutez Jeremy Filosa commenter l’actualité du CF Montréal au micro de Meeker Guerrier.