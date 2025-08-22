Nouvelle acquisition du CF

Le CF Montréal a confirmé vendredi l’arrivée du milieu de terrain offensif Ivan Jaime, 24 ans, en tant que joueur désigné.
Certains estiment que Jaime constitue la meilleure acquisition du club depuis Nacho Piatti. Partagez-vous cet avis ?
Écoutez Jeremy Filosa commenter l’actualité du CF Montréal au micro de Meeker Guerrier.
« Il y a du bon et du moins bon. C’est un joueur très talentueux mais inconstant, et on lui reproche parfois son manque de dévouement. Il m’a confié qu’il est certain que le joueur connaîtra un très bon début, car dans les premiers mois, il cherchera à montrer à tout le monde à quel point il est motivé d’être là. Mais son manque de cœur au travail risque de le rattraper. Néanmoins, son talent reste tout simplement indéniable. »
«C'est drôle, ça me fait penser à la description d'un certain Patrick Laine quand il est arrivé avec Montréal.»