Nouveau joueur désigné du CF

Le CF Montréal a annoncé vendredi la signature d’Ivan Jaime à titre de nouveau joueur désigné.
Le milieu de terrain offensif a été acquis du FC Porto dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.
L’arrivée de ce joueur de 24 ans suscite beaucoup d’espoirs chez les partisans du CF Montréal.
Écoutez à ce sujet le chroniqueur Meeker Guerrier au micro de Catherine Beauchamp.
«C’est un joueur encore assez jeune, autour duquel on peut bâtir. Mais c’est aussi un joueur qui a évolué dans deux des meilleures ligues au monde — on pense, entre autres, à la Liga au Portugal. Ajoute à ça qu’il a seulement 24 ans, mais déjà sept ans d’expérience dans le soccer professionnel… Alors tu te dis : ce joueur-là peut vraiment aider le club à franchir une nouvelle étape.»
Autres sujets abordés:
- Le CF Montréal aura-t-il enfin un club-école?
- Rien ne va plus pour les Alouettes qui enchaînent une quatrième de défaite consécutive;
- Le tirage au sort de la Coupe du monde de soccer aura lieu en décembre prochain, au Kennedy Center, en présence de Donald Trump.