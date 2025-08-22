 Aller au contenu
Nouveau joueur désigné du CF

Ivan Jaime est-il la meilleure acquisition du CF Montréal depuis Nacho Piatti?

par 98.5

0:00
6:18

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 août 2025 16:05

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Ivan Jaime est-il la meilleure acquisition du CF Montréal depuis Nacho Piatti?
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Le CF Montréal a annoncé vendredi la signature d’Ivan Jaime à titre de nouveau joueur désigné.

Le milieu de terrain offensif a été acquis du FC Porto dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

L’arrivée de ce joueur de 24 ans suscite beaucoup d’espoirs chez les partisans du CF Montréal.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur Meeker Guerrier au micro de Catherine Beauchamp.

«C’est un joueur encore assez jeune, autour duquel on peut bâtir. Mais c’est aussi un joueur qui a évolué dans deux des meilleures ligues au monde — on pense, entre autres, à la Liga au Portugal. Ajoute à ça qu’il a seulement 24 ans, mais déjà sept ans d’expérience dans le soccer professionnel… Alors tu te dis : ce joueur-là peut vraiment aider le club à franchir une nouvelle étape.»

Meeker Guerrier

Autres sujets abordés:

  • Le CF Montréal aura-t-il enfin un club-école?
  • Rien ne va plus pour les Alouettes qui enchaînent une quatrième de défaite consécutive;
  • Le tirage au sort de la Coupe du monde de soccer aura lieu en décembre prochain, au Kennedy Center, en présence de Donald Trump.
