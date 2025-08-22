Nouveau joueur désigné du CF

Le CF Montréal a annoncé vendredi la signature d’Ivan Jaime à titre de nouveau joueur désigné.

Le milieu de terrain offensif a été acquis du FC Porto dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

L’arrivée de ce joueur de 24 ans suscite beaucoup d’espoirs chez les partisans du CF Montréal.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur Meeker Guerrier au micro de Catherine Beauchamp.