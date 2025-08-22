 Aller au contenu
Société
La série documentaire Telle mère, telle fille

Quel est le principal défi dans votre relation mère-fille?

par 98.5

0:00
22:59

Entendu dans

Radio textos

le 22 août 2025 11:49

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Quel est le principal défi dans votre relation mère-fille?
Marie-Eve Tremblay, Lory Zéphyr et Marie-Claude Barrette / Cogeco Média

La série documentaire Telle mère, telle fille, animée par Marie-Claude Barrette et accompagnée par la psychologue Lory Zephyr, sera diffusée sur Canal Vie dès mercredi.

Des duos mère-fille, sélectionnés pour leurs enjeux relationnels majeurs participent à des séances pour confronter leurs difficultés, guidés par des séances de psychothérapie et des discussions authentiques.

L’émission met en lumière la complexité, la vulnérabilité et l’évolution des liens mère-fille, tout en suscitant des réflexions personnelles chez les participantes et les téléspectateurs.

Écoutez Marie-Claude Barrette, animatrice de la série, et Lory Zéphyr, psychologue, discuter avec Marie-Eve Tremblay, vendredi, à Radio textos.

