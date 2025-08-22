La série documentaire Telle mère, telle fille, animée par Marie-Claude Barrette et accompagnée par la psychologue Lory Zephyr, sera diffusée sur Canal Vie dès mercredi.

Des duos mère-fille, sélectionnés pour leurs enjeux relationnels majeurs participent à des séances pour confronter leurs difficultés, guidés par des séances de psychothérapie et des discussions authentiques.

L’émission met en lumière la complexité, la vulnérabilité et l’évolution des liens mère-fille, tout en suscitant des réflexions personnelles chez les participantes et les téléspectateurs.

Écoutez Marie-Claude Barrette, animatrice de la série, et Lory Zéphyr, psychologue, discuter avec Marie-Eve Tremblay, vendredi, à Radio textos.