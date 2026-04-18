L’animateur Paul Arcand a dévoilé cette semaine son tout nouveau balado Crimes non résolus, qui plonge au cœur d’histoires sombres à la recherche d’indices et de pistes pouvant mener à l’arrestation de criminels.
Il se penche notamment sur le cas de trois femmes ayant été agressées sexuellement par le même inconnu, qui a agi selon le même modus operandi.
Écoutez l’animateur présenter cette nouvelle réalisation samedi, à l’émission Signé Lévesque.
«L’idée, c’était de faire des crimes non résolus. Dans les true crime, on sait comment ça s’est terminé : arrestation, accusation, condamnation, contrairement aux crimes non résolus. Je me disais que, dans le cas qui nous intéresse, les trois femmes vivent encore avec les séquelles de cette agression. Pour moi, c’était important d’essayer de trouver une réponse à leurs questions.»