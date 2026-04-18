L’animateur Paul Arcand a dévoilé cette semaine son tout nouveau balado Crimes non résolus, qui plonge au cœur d’histoires sombres à la recherche d’indices et de pistes pouvant mener à l’arrestation de criminels.

Il se penche notamment sur le cas de trois femmes ayant été agressées sexuellement par le même inconnu, qui a agi selon le même modus operandi.

Écoutez l’animateur présenter cette nouvelle réalisation samedi, à l’émission Signé Lévesque.