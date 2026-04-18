Karine Champagne part en VR avec son conjoint

L’ancienne cheffe d’antenne de TVA Karine Champagne a décidé de tout vendre ses biens au Québec et de partir à l’aventure en VR avec son conjoint.
Écoutez-la discuter de son nouveau mode de vie samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Ça fait deux ans qu’on y pensait, qu’on regardait des youtubeurs, puis on se disait : pourquoi on ne le fait pas? Il me semble que ça serait le fun. Qu’est-ce qu’on attend? De mourir? D’être malade? D'avoir un wake-up call? À un moment donné, on s’est regardés, puis on s’est dit : OK, on le fait.»