L'été 2025 est celui des grands mariages, allant d'une cérémonie pour Jeff Bezos et... Patrick Lagacé.

Certaines photos publiées par des membres de l'équipe de Lagacé le matin sur les réseaux sociaux ont aussi alimenté les rumeurs...

Écoutez le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux, vendredi, à Lagacé le matin.