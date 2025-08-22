 Aller au contenu
Dans les coulisses des Canadiens de Montréal

«C'est comme voir le match au niveau de la glace et derrière les portes closes»

par 98.5

Lagacé le matin

le 22 août 2025 09:45

Patrick Lagacé
Le joueur des Canadiens de Montréal Cole Caufield. / The Associated Press / Nick Wass

La deuxième saison de la série documentaire La reconstruction: au coeur des Canadiens de Montréal est maintenant disponible sur la plateforme Crave. 

Comme l'année dernière, elle permet de se transporter dans les coulisses de l'équipe, de revivre les rencontres les plus importantes, et d'entendre les joueurs. 

Dans ce deuxième opus, on se plonge aussi dans la préparation des Canadiens aux séries éliminatoires contre les Capitals de Washington. 

Écoutez le réalisateur de la série documentaire La reconstruction: au coeur des Canadiens de Montréal André St-Pierre, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«En plus, évidemment, on a accès aussi au bureau des entraîneurs, la loge du propriétaire, la loge aussi des dirigeants pendant le match qui sont très émotifs. Alors c'est comme voir le match, mais au niveau de la glace et aussi derrière les portes closes.»

André St-Pierre

