Dans les coulisses des Canadiens de Montréal

La deuxième saison de la série documentaire La reconstruction: au coeur des Canadiens de Montréal est maintenant disponible sur la plateforme Crave.

Comme l'année dernière, elle permet de se transporter dans les coulisses de l'équipe, de revivre les rencontres les plus importantes, et d'entendre les joueurs.

Dans ce deuxième opus, on se plonge aussi dans la préparation des Canadiens aux séries éliminatoires contre les Capitals de Washington.

Écoutez le réalisateur de la série documentaire La reconstruction: au coeur des Canadiens de Montréal André St-Pierre, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.