27 M$ en alcool américain dans les entrepôts

Les produits américains de la SAQ visés par un boycott ne seront finalement pas détruits. Ils seront plutôt offerts à des organismes, comme des fondations et des écoles d’hôtellerie, pour formation.

Le ministre des Finances, Eric Girard, a indiqué jeudi avoir demandé à la Société des alcools du Québec de faire le nécessaire pour que les produits soient plutôt offerts en priorité à des fondations pour des évènements de charité.

Le gouvernement aurait pu aussi le livrer à une vente de feu, selon Frédiric Laurin, professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, auteur du livre Où sont les vins ?