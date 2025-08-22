 Aller au contenu
27 M$ en alcool américain dans les entrepôts

Produits américains: «La SAQ aurait dû faire une vente de feu, mais...»

le 22 août 2025 08:40

Produits américains: «La SAQ aurait dû faire une vente de feu, mais...»
Le ministre québécois des Finances a indiqué jeudi avoir demandé à la Société des alcools du Québec de faire le nécessaire pour que les produits soient plutôt offerts en priorité à des fondations pour des évènements de charité. / Adobe Stock

Les produits américains de la SAQ visés par un boycott ne seront finalement pas détruits. Ils seront plutôt offerts à des organismes, comme des fondations et des écoles d’hôtellerie, pour formation.

Le ministre des Finances, Eric Girard, a indiqué jeudi avoir demandé à la Société des alcools du Québec de faire le nécessaire pour que les produits soient plutôt offerts en priorité à des fondations pour des évènements de charité. 

Le gouvernement aurait pu aussi le livrer à une vente de feu, selon Frédiric Laurin, professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, auteur du livre Où sont les vins ? 

«La SAQ, qui est un monopole, n'a pas le réflexe de faire des ventes de produits périmés. Pourtant, c'est le bon réflexe commercial. Pourquoi? Elle ne veut pas démontrer qu'elle a la capacité de baisser les prix.»

Frédéric Laurin

