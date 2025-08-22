Blocus et barrages forestiers

Les tensions sont vives entre les Premières nations et l'industrie forestière, en lien avec le projet de loi 97 sur le régime forestier.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des altercations aux barrages forestiers notamment en Haute-Mauricie.

Ces blocus ont entraîné des pertes financières importantes pour les entrepreneurs forestiers.

Comment les travailleurs de l’industrie forestière réagissent aux confrontations?

Écoutez Dany Grenier, entrepreneur forestier à Dolbeau-Mistassini, faire le point sur la situation à Lagacé le matin vendredi.