Politique provinciale
Blocus et barrages forestiers

«Je suis pas fâché contre les autochtones, mais contre le gouvernement»

le 22 août 2025 08:39

«Je suis pas fâché contre les autochtones, mais contre le gouvernement»
Les tensions sont vives entre les Premières nations et l'industrie forestière, en lien avec le projet de loi 97 sur le régime forestier. / La Presse Canadienne/Jonathan Hayward

Les tensions sont vives entre les Premières nations et l'industrie forestière, en lien avec le projet de loi 97 sur le régime forestier.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des altercations aux barrages forestiers notamment en Haute-Mauricie.

Ces blocus ont entraîné des pertes financières importantes pour les entrepreneurs forestiers.

Comment les travailleurs de l’industrie forestière réagissent aux confrontations?

Écoutez Dany Grenier, entrepreneur forestier à Dolbeau-Mistassini, faire le point sur la situation à Lagacé le matin vendredi.

«Je ne suis pas fâché contre les autochtones, ils ont le droit d'avoir leur opinion. Je suis bien plus fâché contre le gouvernement qui regarde passer la parade, puis ils nous disent: "Ça va finir par se régler." Mais le problème, il ne se règle pas.»

Dany Grenier

