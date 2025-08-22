Famine de niveau 5 déclarée par l'ONU

L'ONU a officiellement déclaré l'état de famine dans la bande de Gaza.

Les experts du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire affirment que 500 000 personnes se trouvent présentement dans une situation catastrophique. C'est la première fois qu'une famine est déclarée par l'Organisation des Nations unies au Moyen-Orient.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a réagi après la publication du rapport, affirmant qu'il ne peut permettre que cette situation perdure en toute impunité.

Le chef des droits humains des Nations unies a quant à lui rappelé qu'affamer des gens à des fins militaires est un crime de guerre.

Israël a rapidement rejeté ces accusations, affirmant qu'il n'y a aucune famine à Gaza.

