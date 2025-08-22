 Aller au contenu
Politique provinciale
Il dit qu'il ne savait rien...

«C'est le leadership de Bonnardel qu'il faut aussi regarder» -Gilles Levasseur

22 août 2025

«C'est le leadership de Bonnardel qu'il faut aussi regarder» -Gilles Levasseur
L'ancien ministre des Transports, François Bonnardel / La Presse Canadienne

Pertes de mémoire, contradictions entre les documents internes et le discours du cabinet, ainsi qu’un manque flagrant de procès-verbaux ont marqué le témoignage de François Bonnardel, jeudi, à la commission Gallant.

L'ancien ministre des Transports, actuellement ministre de la Sécurité publique, prétend n'avoir jamais été informé de l'explosion des coûts entourant le virage numérique à la SAAQ.

Un autre témoignage très attendu, celui de Geneviève Guilbault, aura lieu vendredi après-midi.

Écoutez Marie-Michèle Sioui, journaliste au Devoir qui suit de près les témoignages, suivi de Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa, faire le point à Lagacé le matin.

