L'ancien ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, persiste et signe: il prétend qu'il n'a jamais été informé de l'explosion des coûts du déploiement de la plateforme SAAQclic.
C'est essentiellement ce qu'il a dit, jeudi, lors de son très attendu témoignagne à la commission Gallant, qui vise à faire la lumière sur le fiasco financier à la société d'État.
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser ce qui est ressorti de son passage, jeudi, à cette commission.
«C'est une autre affaire qu'on voit dans cette commission, la culture qui existe au gouvernement du Québec, dans tout ce qu'on appelle le personnel politique, qui cache de l'information à leur ministre pour le protéger. [...] Il y a là-dedans quelque chose d'absolument renversant et choquant. [...] Puis, il y a vraiment une réflexion à avoir sur cette culture de protection de son ministre.»
