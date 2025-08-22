L'ancien ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, persiste et signe: il prétend qu'il n'a jamais été informé de l'explosion des coûts du déploiement de la plateforme SAAQclic.

C'est essentiellement ce qu'il a dit, jeudi, lors de son très attendu témoignagne à la commission Gallant, qui vise à faire la lumière sur le fiasco financier à la société d'État.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser ce qui est ressorti de son passage, jeudi, à cette commission.