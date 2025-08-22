Il est en feu sur X

Combattre le feu par le feu? Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, utilise la méthode de Donald Trump pour s'imposer devant le président américain.
Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle qui commente la stratégie du gouverneur de la Californie sur les réseaux sociaux.
«Pendant que tout le monde se prosterne, que tout le monde flanche, lui, il est extrêmement vorace et je le suis depuis un certain temps. Je lis ce qu'il fait et il est en train de gagner son pari et faire sa place dans les algorithmes sur les réseaux sociaux. C'est sa stratégie. Et si j'avais à résumer, je dirais que c'est le troll qui contre-attaque...»