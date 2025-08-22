Témoignage à la commission Gallant

L'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, a maintenu sa version des faits jeudi pendant son long témoignage devant la Commission Gallant, qui enquête sur le fiasco du projet SAAQclic.

Le caquiste prétend toujours qu'il n'a jamais été informé de l'explosion des coûts.

Pendant plus de trois heures, il a éreinté la société d'État pour lui avoir fourni des informations partielles ou erronées concernant le coût total du déploiement de la plateforme.

