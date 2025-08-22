 Aller au contenu
Société
Témoignage à la commission Gallant

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 août 2025 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

L'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, a maintenu sa version des faits jeudi pendant son long témoignage devant la Commission Gallant, qui enquête sur le fiasco du projet SAAQclic.

Le caquiste prétend toujours qu'il n'a jamais été informé de l'explosion des coûts.

Pendant plus de trois heures, il a éreinté la société d'État pour lui avoir fourni des informations partielles ou erronées concernant le coût total du déploiement de la plateforme.

Écoutez Patrick Lagacé commenter le témoignage de François Bonnardel dans son tour d'horizon de l'actualité, vendredi matin.

«Le ministre dit que c'est inacceptable que ça ne soit pas remonté jusqu'à lui. Et, quand il dit ça, il vise beaucoup la Société de l'assurance automobile du Québec. Mais, il va falloir qu'il regarde aussi dans son entourage, parce que celui-ci n'a pas été très proactif, semble-t-il, pour lui dire ce qui se passait...»

Patrick Lagacé

L'animateur trouve aussi assez particulier qu'il n'y ait plus de trace écrite de certaines rencontres au sommet entre les hauts placés de la CAQ et la garde rapprochée de celui qui était ministre des Transports à l'époque.

Autres sujets abordés

  • Signalement à la DPJ: les médecins sont payés quand ils appellent la protection de la jeunesse;
  • Voyageurs coincés à l'étranger pendant le conflit: Air Canada va rembourser toutes sortes de dépenses;
  • Procès des ex-joueurs de Hockey Canada: la Couronne n'ira pas en appel;
  • Nouveau régime forestier: le blocus autochtone se poursuit;
  • Les produits américains sur le point d'expirer ne seront finalement pas détruits par la SAQ;
  • Guerre Israël-Hamas: des statistiques de l'armée israélienne suggèrent que 83 % des morts à Gaza étaient des civils;
  • Bain de foule pour le champion de la NBA, Luguentz Dort, dans les rues de Montréal-Nord.
