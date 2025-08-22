Témoignage à la commission Gallant

L'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, a maintenu sa version des faits jeudi pendant son long témoignage devant la Commission Gallant, qui enquête sur le fiasco du projet SAAQclic.
Le caquiste prétend toujours qu'il n'a jamais été informé de l'explosion des coûts.
Pendant plus de trois heures, il a éreinté la société d'État pour lui avoir fourni des informations partielles ou erronées concernant le coût total du déploiement de la plateforme.
Écoutez Patrick Lagacé commenter le témoignage de François Bonnardel dans son tour d'horizon de l'actualité, vendredi matin.
«Le ministre dit que c'est inacceptable que ça ne soit pas remonté jusqu'à lui. Et, quand il dit ça, il vise beaucoup la Société de l'assurance automobile du Québec. Mais, il va falloir qu'il regarde aussi dans son entourage, parce que celui-ci n'a pas été très proactif, semble-t-il, pour lui dire ce qui se passait...»
L'animateur trouve aussi assez particulier qu'il n'y ait plus de trace écrite de certaines rencontres au sommet entre les hauts placés de la CAQ et la garde rapprochée de celui qui était ministre des Transports à l'époque.
