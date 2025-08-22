 Aller au contenu
Football
Nouvelle semaine, nouveau quart-arrière

Autre défaite des Alouettes: «James Morgan n'a pas été mauvais»

par 98.5

0:00
4:32

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 août 2025 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Autre défaite des Alouettes: «James Morgan n'a pas été mauvais»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Alouettes ont baissé pavillon 26-13 jeudi soir à Montréal face aux Blue Bombers de Winnipeg.

Avec un quatrième quart partant différent depuis le début de la saison, les hommes de Jason Maas ont ainsi subi une quatrième défaite de suite.

L'équipe disputera son prochain match le 6 septembre en recevant les Tiger-Cats de Hamilton.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur la situation dans le camp des Moineaux, vendredi matin, à Lagacé le matin.

«Honnêtement, James Morgan n'a pas été mauvais. Il s'est quand même bien débrouillé dans le match. Le hic, c'est que la défense n'a pas suivi. Souvent, la défense restait longtemps sur le terrain et s'essoufflait. Pendant ce temps-là, l'attaque des Blue Bombers prenait du rythme.»

Jean-Michel Bourque

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je suis content de pouvoir faire ce sport à mon âge» -Sean Thomas Erlington
Les amateurs de sports
«Je suis content de pouvoir faire ce sport à mon âge» -Sean Thomas Erlington
0:00
8:50
Les Blue Bombers ont dominé en possession du ballon
Le Football des Alouettes
Les Blue Bombers ont dominé en possession du ballon
0:00
7:34

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Frais remboursés par Air Canada: «Les clients encore un peu dans le flou»
Vols annulés en raison du conflit de travail
Frais remboursés par Air Canada: «Les clients encore un peu dans le flou»
Luguentz Dort en ville: «Un beau moment pour les citoyens de Montréal-Nord»
Champion de la NBA
Luguentz Dort en ville: «Un beau moment pour les citoyens de Montréal-Nord»
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du vendredi 22 août
Lagacé le matin
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du vendredi 22 août
Phénix: un film très personnel sur le service militaire
Les impacts sur la famille
Phénix: un film très personnel sur le service militaire
SAAQclic: «L'entourage de François Bonnardel n'a pas été très proactif»
Témoignage à la commission Gallant
SAAQclic: «L'entourage de François Bonnardel n'a pas été très proactif»
Agression d'un homme de 72 ans: un jeune de 17 ans arrêté
Dans le métro
Agression d'un homme de 72 ans: un jeune de 17 ans arrêté
«J'aime ça quand ça n'a pas rapport»: l'univers François Pérusse au théâtre
«Boulevard Pérusse»
«J'aime ça quand ça n'a pas rapport»: l'univers François Pérusse au théâtre
Libération des otages à Gaza: «Ça à l'air d'un énorme mensonge tricoté»
Nouvelle opération militaire
Libération des otages à Gaza: «Ça à l'air d'un énorme mensonge tricoté»
Bas niveaux des réservoirs d'Hydro-Québec : «Ça pourrait nous coûter cher»
L’électricité n'est pas inépuisable...
Bas niveaux des réservoirs d'Hydro-Québec : «Ça pourrait nous coûter cher»
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Lagacé le matin
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Mouvement de société sur les réseaux sociaux
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Une pièce de théâtre rendra hommage à l'univers de François Pérusse
«Boulevard Pérusse»
Une pièce de théâtre rendra hommage à l'univers de François Pérusse
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
Étudiante rejetée de l’école Louis-Riel
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
Des services coupés chez Tel-jeunes par manque de financement
Lagacé le matin
Des services coupés chez Tel-jeunes par manque de financement
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00