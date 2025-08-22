Nouvelle semaine, nouveau quart-arrière

Les Alouettes ont baissé pavillon 26-13 jeudi soir à Montréal face aux Blue Bombers de Winnipeg.

Avec un quatrième quart partant différent depuis le début de la saison, les hommes de Jason Maas ont ainsi subi une quatrième défaite de suite.

L'équipe disputera son prochain match le 6 septembre en recevant les Tiger-Cats de Hamilton.

