De moins en moins populaires?

Les espaces de travail à aire ouverte, initialement promus pour favoriser la collaboration, n'ont plus autant la cote dans les bureaux.

Avec le retour en force du travail en présentiel, plusieurs employés critiquent désormais ce type d'espace pour le manque de concentration, la surveillance, la perte de confidentialité et de sentiment d’appartenance.

