 Aller au contenu
Société
De moins en moins populaires?

Bureaux à aire ouverte: «Les patrons disaient que c'est une bonne idée»

par 98.5

0:00
17:26

Entendu dans

Radio textos

le 21 août 2025 11:06

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Bureaux à aire ouverte: «Les patrons disaient que c'est une bonne idée»
Les espaces de travail à aire ouverte, initialement promus pour favoriser la collaboration, n'ont plus autant la cote dans les bureaux. / vin / Adobe Stock

Les espaces de travail à aire ouverte, initialement promus pour favoriser la collaboration, n'ont plus autant la cote dans les bureaux.

Avec le retour en force du travail en présentiel, plusieurs employés critiquent désormais ce type d'espace pour le manque de concentration, la surveillance, la perte de confidentialité et de sentiment d’appartenance. 

Écoutez Jean-François Bertholet, spécialiste du monde du travail et du développement du leadership, consultant en ressources humaines, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, jeudi, à Radio textos.

«Ce sont les patrons, souvent, qui disaient que c'est une bonne idée, que c'est une révolution. Mais paradoxalement, eux, ils ont gardé leur bureau fermé dans ces mêmes milieux de travail. En gros, c'est une excellente idée... pour les autres.»

Jean-François Bertholet

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Lagacé le matin
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
0:00
3:36
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
Lagacé le matin
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
0:00
6:22

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«La bonté des gens me touche...j'ai de la misère à l'absorber» -Francis Reddy
Animateur et comédien apprécié des Québécois
«La bonté des gens me touche...j'ai de la misère à l'absorber» -Francis Reddy
Aider ses enfants pour l'achat d'une première propriété: bonne ou mauvaise idée?
Hausse vertigineuse des prix en immobilier
Aider ses enfants pour l'achat d'une première propriété: bonne ou mauvaise idée?
Qu'est-ce que la CAQ pourrait faire pour vous redonner confiance?
À 17% dans les intentions de vote
Qu'est-ce que la CAQ pourrait faire pour vous redonner confiance?
«Il y a un combat entre l'ère du savoir et l'ère de l'avoir» -Nicolas Duvernois
Les jeunes hommes diplômés sans emploi
«Il y a un combat entre l'ère du savoir et l'ère de l'avoir» -Nicolas Duvernois
Que faire avec un collègue de travail qui est dérangeant?
Étiquette
Que faire avec un collègue de travail qui est dérangeant?
Incident Luc Boileau: avez-vous peur d’être filmé à votre insu?
Une vidéo virale
Incident Luc Boileau: avez-vous peur d’être filmé à votre insu?
«Trop de suppléments peut augmenter le risque de développer certains cancers»
Des vitamines nocives pour la santé
«Trop de suppléments peut augmenter le risque de développer certains cancers»
Vos photos intimes pourraient être fichées par la GRC pendant 100 ans
Radio textos
Vos photos intimes pourraient être fichées par la GRC pendant 100 ans
«On a un lien très émotif, les 18-34 ans et moi» -Annie Brocoli
Elle a marqué une génération de Québécois
«On a un lien très émotif, les 18-34 ans et moi» -Annie Brocoli
Est-ce que l’intelligence artificielle peut nous aider à venir à bout du trafic?
La ville de Québec mise sur une IA de Google
Est-ce que l’intelligence artificielle peut nous aider à venir à bout du trafic?
Vidéo
Est-ce qu’on doit avoir peur du jeu Ouija?
Le spécialiste du paranormal répond
Est-ce qu’on doit avoir peur du jeu Ouija?
Regarder18:46Christian Page
«Comme si les parents n'avaient plus de filtre» -Christian Leclair
Ces adultes qui disjonctent dans les gradins
«Comme si les parents n'avaient plus de filtre» -Christian Leclair
Bricoleurs du dimanche: «La pire erreur, c'est de penser que c'est facile»
Les fameux travaux à la maison
Bricoleurs du dimanche: «La pire erreur, c'est de penser que c'est facile»
«Les agents de bord ont un capital de sympathie assez incroyable en ce moment»
Conflit à Air Canada
«Les agents de bord ont un capital de sympathie assez incroyable en ce moment»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30