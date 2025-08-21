 Aller au contenu
Société
Étudiante rejetée de l’école Louis-Riel

Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»

par 98.5

0:00
6:22

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 août 2025 08:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
L'animateur Patrick Lagacé / Cogeco Média

Onze élèves de secondaire 4 ont appris à moins de deux semaines de la rentrée scolaire qu’ils ne pourront finalement pas aller à l’école publique Louis-Riel de Montréal, dans un programme particulier «qui n'existe pas ailleurs». 

Pourquoi? 

Ils n’habitent pas sur le territoire desservi par le Centre de services scolaires de Montréal.

Écoutez Abdelouahab Hidois, père de l'une des élèves affectées, qui dénonce cette décision de dernière minute privant sa fille d’options à si peu de temps de la rentrée.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Lagacé le matin
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
0:00
3:36
«J'ai hâte de voir ce que Air Canada considère comme raisonnable»
Lagacé le matin
«J'ai hâte de voir ce que Air Canada considère comme raisonnable»
0:00
15:52

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Libération des otages à Gaza: «Ça à l'air d'un énorme mensonge tricoté»
Nouvelle opération militaire
Libération des otages à Gaza: «Ça à l'air d'un énorme mensonge tricoté»
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Lagacé le matin
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Mouvement de société sur les réseaux sociaux
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Une pièce de théâtre rendra hommage à l'univers de François Pérusse
«Boulevard Pérusse»
Une pièce de théâtre rendra hommage à l'univers de François Pérusse
Des services coupés chez Tel-jeunes par manque de financement
Lagacé le matin
Des services coupés chez Tel-jeunes par manque de financement
Israël prépare l’assaut final sur Gaza: plusieurs sont inquiets et choqués
60 000 réservistes en préparation
Israël prépare l’assaut final sur Gaza: plusieurs sont inquiets et choqués
Crise de l'itinérance: «Je pense qu'il faut aller plus loin» -Valérie Plante
Elle interpelle le gouvernement Legault
Crise de l'itinérance: «Je pense qu'il faut aller plus loin» -Valérie Plante
Retour de la Martinique: «On a trouvé 7 autres billets avec JetBlue»
Chaos des vols chez Air Canada
Retour de la Martinique: «On a trouvé 7 autres billets avec JetBlue»
La barre du million de dollars atteinte pour les maisons à Montréal
Accès à la propriété
La barre du million de dollars atteinte pour les maisons à Montréal
«Le gouvernement a raison de tenir tête aux fédérations des médecins»
Bras de fer entre Dubé et Bouchard
«Le gouvernement a raison de tenir tête aux fédérations des médecins»
La SQ trouve le bon ton pour sensibiliser les conducteurs de quadriporteurs
Une vidéo sur les réseaux sociaux
La SQ trouve le bon ton pour sensibiliser les conducteurs de quadriporteurs
Patrick Laine veut rester plus longtemps avec les Canadiens
Malgré un parcours avec l'équipe en dents de scie
Patrick Laine veut rester plus longtemps avec les Canadiens
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du jeudi 21 août
Lagacé le matin
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du jeudi 21 août
La comédie musicale Hamilton s'installe à Montréal
Après Broadway...
La comédie musicale Hamilton s'installe à Montréal
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00