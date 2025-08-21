Étudiante rejetée de l’école Louis-Riel

Onze élèves de secondaire 4 ont appris à moins de deux semaines de la rentrée scolaire qu’ils ne pourront finalement pas aller à l’école publique Louis-Riel de Montréal, dans un programme particulier «qui n'existe pas ailleurs».

Pourquoi?

Ils n’habitent pas sur le territoire desservi par le Centre de services scolaires de Montréal.

Écoutez Abdelouahab Hidois, père de l'une des élèves affectées, qui dénonce cette décision de dernière minute privant sa fille d’options à si peu de temps de la rentrée.