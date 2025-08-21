Le gouvernement israélien a rappelé mercredi 60 000 réservistes en préparation d’une prise de contrôle de la ville de Gaza.
En effet, l'État d'Israël s’apprête à lancer une nouvelle étape décisive dans la guerre. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a validé l’attaque contre la ville, alors que des discussions pour une trêve et la libération d’otages se poursuivent.
Le cabinet de Benjamin Netanyahu a déjà adopté un plan visant à prendre le contrôle complet du territoire palestinien et à démanteler les derniers bastions du Hamas dans le centre de l’enclave.
Selon l’armée, 49 otages, dont 27 seraient morts, restent détenus depuis l’assaut du Hamas du 7 octobre 2023.
Notons que le gouvernement israélien vient d’approuver un important plan pour coloniser la Cisjordanie.
Écoutez Emmanuelle Elbaz-Phelps, journaliste indépendante à Tel-Aviv, à l'émission de Patrick Lagacé.
«On sait que le chef d'état-major de l'armée israélienne a exprimé des inquiétudes graves, disant que ce plan pouvait mettre en danger la vie des otages. [...] Il y a aussi une crainte d'envoyer des soldats israéliens risquer leur vie pour une mission dont on peut douter qu'elle arrive à mettre fin au Hamas, qui se mêle très bien à la population civile.»