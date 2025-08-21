Le gouvernement israélien a rappelé mercredi 60 000 réservistes en préparation d’une prise de contrôle de la ville de Gaza.

En effet, l'État d'Israël s’apprête à lancer une nouvelle étape décisive dans la guerre. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a validé l’attaque contre la ville, alors que des discussions pour une trêve et la libération d’otages se poursuivent.

Le cabinet de Benjamin Netanyahu a déjà adopté un plan visant à prendre le contrôle complet du territoire palestinien et à démanteler les derniers bastions du Hamas dans le centre de l’enclave.

Selon l’armée, 49 otages, dont 27 seraient morts, restent détenus depuis l’assaut du Hamas du 7 octobre 2023.

Notons que le gouvernement israélien vient d’approuver un important plan pour coloniser la Cisjordanie.

