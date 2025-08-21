 Aller au contenu
Politique internationale
60 000 réservistes en préparation

Israël prépare l’assaut final sur Gaza: plusieurs sont inquiets et choqués

par 98.5

0:00
8:53

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 août 2025 08:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Israël prépare l’assaut final sur Gaza: plusieurs sont inquiets et choqués
De la fumée s'élève après une frappe aérienne de l'armée israélienne dans le centre de la bande de Gaza. / AP Photo/Abdel Kareem Hana

Le gouvernement israélien a rappelé mercredi 60 000 réservistes en préparation d’une prise de contrôle de la ville de Gaza. 

En effet, l'État d'Israël s’apprête à lancer une nouvelle étape décisive dans la guerre. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a validé l’attaque contre la ville, alors que des discussions pour une trêve et la libération d’otages se poursuivent. 

Le cabinet de Benjamin Netanyahu a déjà adopté un plan visant à prendre le contrôle complet du territoire palestinien et à démanteler les derniers bastions du Hamas dans le centre de l’enclave. 

Selon l’armée, 49 otages, dont 27 seraient morts, restent détenus depuis l’assaut du Hamas du 7 octobre 2023. 

Notons que le gouvernement israélien vient d’approuver un important plan pour coloniser la Cisjordanie.

Écoutez Emmanuelle Elbaz-Phelps, journaliste indépendante à Tel-Aviv, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On sait que le chef d'état-major de l'armée israélienne a exprimé des inquiétudes graves, disant que ce plan pouvait mettre en danger la vie des otages. [...] Il y a aussi une crainte d'envoyer des soldats israéliens risquer leur vie pour une mission dont on peut douter qu'elle arrive à mettre fin au Hamas, qui se mêle très bien à la population civile.» 

Emmanuelle Elbaz-Phelps

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Pourquoi s'intéresse-t-on autant aux vêtements de Volodymyr Zelensky?
Lagacé le matin
Pourquoi s'intéresse-t-on autant aux vêtements de Volodymyr Zelensky?
0:00
4:59
«Des personnalités de grande envergure en Israël reconnaissent le génocide»
La commission
«Des personnalités de grande envergure en Israël reconnaissent le génocide»
0:00
4:23

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Libération des otages à Gaza: «Ça à l'air d'un énorme mensonge tricoté»
Nouvelle opération militaire
Libération des otages à Gaza: «Ça à l'air d'un énorme mensonge tricoté»
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Lagacé le matin
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Mouvement de société sur les réseaux sociaux
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Une pièce de théâtre rendra hommage à l'univers de François Pérusse
«Boulevard Pérusse»
Une pièce de théâtre rendra hommage à l'univers de François Pérusse
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
Étudiante rejetée de l’école Louis-Riel
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
Des services coupés chez Tel-jeunes par manque de financement
Lagacé le matin
Des services coupés chez Tel-jeunes par manque de financement
Crise de l'itinérance: «Je pense qu'il faut aller plus loin» -Valérie Plante
Elle interpelle le gouvernement Legault
Crise de l'itinérance: «Je pense qu'il faut aller plus loin» -Valérie Plante
Retour de la Martinique: «On a trouvé 7 autres billets avec JetBlue»
Chaos des vols chez Air Canada
Retour de la Martinique: «On a trouvé 7 autres billets avec JetBlue»
La barre du million de dollars atteinte pour les maisons à Montréal
Accès à la propriété
La barre du million de dollars atteinte pour les maisons à Montréal
«Le gouvernement a raison de tenir tête aux fédérations des médecins»
Bras de fer entre Dubé et Bouchard
«Le gouvernement a raison de tenir tête aux fédérations des médecins»
La SQ trouve le bon ton pour sensibiliser les conducteurs de quadriporteurs
Une vidéo sur les réseaux sociaux
La SQ trouve le bon ton pour sensibiliser les conducteurs de quadriporteurs
Patrick Laine veut rester plus longtemps avec les Canadiens
Malgré un parcours avec l'équipe en dents de scie
Patrick Laine veut rester plus longtemps avec les Canadiens
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du jeudi 21 août
Lagacé le matin
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du jeudi 21 août
La comédie musicale Hamilton s'installe à Montréal
Après Broadway...
La comédie musicale Hamilton s'installe à Montréal
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00