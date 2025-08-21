 Aller au contenu
Société
Elle interpelle le gouvernement Legault

Crise de l'itinérance: «Je pense qu'il faut aller plus loin» -Valérie Plante

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 août 2025 08:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Crise de l'itinérance: «Je pense qu'il faut aller plus loin» -Valérie Plante
La mairesse de Montréal Valérie Plante / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

La mairesse de Montréal Valérie Plante veut que le gouvernement du Québec en fasse plus pour gérer la crise de l'itinérance.

Elle a même proposé à la Coalition avenir Québec de nommer un «Top Gun» de l'itinérance, à l'image de ce qui a été fait pour Santé Québec.

Selon elle,  une personne compétente est nécessaire dans plusieurs dossiers comme l'habitation, les finances, la jeunesse, les personnes aînées.

Le ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant a lui répliqué en renvoyant la balle à la Ville de Montréal. Il s'est dit déçu du manque de nouveaux logements temporaires dans la métropole.

Écoutez les commentaires de la mairesse de la Ville de Montréal Valérie Plante, jeudi, dans Lagacé le matin.

«Au final, l'itinérance, ça touche de plus en plus des aînés, des jeunes, parfois des ménages qui sont un peu dans une précarité. C'est le visage de l'itinérance. L'itinérance change, puis il faut qu'on puisse s'y adapter comme société.»

Valérie Plante

