Elle interpelle le gouvernement Legault

La mairesse de Montréal Valérie Plante veut que le gouvernement du Québec en fasse plus pour gérer la crise de l'itinérance.

Elle a même proposé à la Coalition avenir Québec de nommer un «Top Gun» de l'itinérance, à l'image de ce qui a été fait pour Santé Québec.

Selon elle, une personne compétente est nécessaire dans plusieurs dossiers comme l'habitation, les finances, la jeunesse, les personnes aînées.

Le ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant a lui répliqué en renvoyant la balle à la Ville de Montréal. Il s'est dit déçu du manque de nouveaux logements temporaires dans la métropole.

