Dans un stationnement d'un bar de danseuse

Un père de 33 ans de Repentigny pourrait accusé de négligence criminelle pour avoir laissé un bébé de un an seul dans son véhicule en pleine canicule.

Les événements se sont déroulés le 14 août à Berthierville. La Sûreté du Québec rapporte que lors de l'intervention le poupon paraissait en détresse et qu'il n'y avait personne autour du véhicule.

Son père s’est manifesté plusieurs minutes plus tard, alors qu’il sortait d’un bar de danseuses, visiblement en état d’ébriété.

Écoutez le récit de la chroniqueuse Bénédicte Lebel, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

Un dossier concernant l'abandon d’enfant devrait être soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales.