Certains le compare désormais à Tiger Woods

Jusqu'à quel point Scottie Scheffler est-il dominant au golf? Au point ou certains observateurs le comparent désormais à Tiger Woods.

Écoutez Jérémie Asselin, chef de pupitre à RDS et spécialiste de golf, parler des succès incroyables de Scottie Scheffler en compagnie de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

Scheffler, avec 18 titres et trois conquêtes de tournois du grand chelem de golf, impressionne par sa constance et son calme, mais reste loin des 82 titres et 15 majeurs de Woods.

Les deux golfeurs partagent des similitudes, comme leur aura intimidante et des épreuves personnelles, tandis que les bourses du golf professionnel augmentent avec la concurrence du circuit LIV.