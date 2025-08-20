 Aller au contenu
Sports
Sport automobile

Cadillac s'amène en Formule 1

par 98.5 Sports

0:00
9:42

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 août 2025 20:54

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Alex Tagliani
Alex Tagliani
Cadillac s'amène en Formule 1
Alex Tagliani / Cogeco Média

La rumeur courait et c'est maintenant confirmé: Cadillac sera en Formule 1 en 2026.

Écoutez Alex Tagliani expliquer les raisons pour lesquelles Cadillac fera son arrivée en Formule 1 au micro de Jean-François Baril.

Selon Alex Tagliani, l’arrivée de Cadillac en F1 est en réalité orchestrée par TWG Global, une entreprise dirigée par Marc Walter, qui possède aussi les Dodgers et les Lakers de Los Angeles, le Chelsea FC et plusieurs équipes de sport automobile (Andretti Global, Wayne Taylor Racing).

L’opération vise surtout à valoriser une franchise F1 via un partenariat commercial avec Cadillac, mais l’équipe sera opérée par Andretti Global, utilisant probablement un moteur existant avant d’envisager le développement d’un moteur propre, ce qui reste complexe et coûteux dans un environnement très compétitif et structuré.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le grand ménage se poursuit au CF Montréal
Lagacé le matin
Le grand ménage se poursuit au CF Montréal
0:00
3:54
Savoir gérer la prise de collagène
Les amateurs de sports
Savoir gérer la prise de collagène
0:00
5:52

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Les amateurs n'auront pas à stresser jusqu'au dernier match» -Patrik Laine
Les Canadiens en séries au printemps 2026?
«Les amateurs n'auront pas à stresser jusqu'au dernier match» -Patrik Laine
«Sur le terrain, Scheffler est absolument dominant» -Jérémie Asselin
Certains le compare désormais à Tiger Woods
«Sur le terrain, Scheffler est absolument dominant» -Jérémie Asselin
«Kent Hughes et Jeff Gorton, ils ont un plan» -Jean-Francois Chaumont
Les Canadiens reconnus à travers la LNH
«Kent Hughes et Jeff Gorton, ils ont un plan» -Jean-Francois Chaumont
Alouettes: «On est rendus au suivant du suivant» -Jean St-Onge
Un quatrième quart partant différent cette saison
Alouettes: «On est rendus au suivant du suivant» -Jean St-Onge
Savoir gérer la prise de collagène
Une protéine populaire
Savoir gérer la prise de collagène
«Je suis content de pouvoir faire ce sport à mon âge» -Sean Thomas Erlington
100 matchs dans la LCF
«Je suis content de pouvoir faire ce sport à mon âge» -Sean Thomas Erlington
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
La grande entrevue
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
«Pour reconstruire, il faut aussi déconstruire» -Wandrille Lefèvre
Ivan Jaime bientôt à Montréal?
«Pour reconstruire, il faut aussi déconstruire» -Wandrille Lefèvre
«Je suis le dernier Québécois qui a joué 16 ans à Montréal» -Patrice Brisebois
Canadiens de Montréal
«Je suis le dernier Québécois qui a joué 16 ans à Montréal» -Patrice Brisebois
Le Québécois Derek Pomerleau en demi-finales
WBC Boxing Grand Prix à Riyad
Le Québécois Derek Pomerleau en demi-finales
«Les athlètes enceintes étaient considérées comme blessées» -Geneviève Tardif
Jusqu'à l'an dernier pour Sports Canada
«Les athlètes enceintes étaient considérées comme blessées» -Geneviève Tardif
«L'arrivée de Quincy Guerrier nous a amené un niveau de reconnaissance»
Alliance de Montréal
«L'arrivée de Quincy Guerrier nous a amené un niveau de reconnaissance»
Pourquoi croule-t-on sous la pression?
Stress, anxiété, défis
Pourquoi croule-t-on sous la pression?
Bertrand Godin fait un retour à la compétition à 58 ans
Retour sur piste
Bertrand Godin fait un retour à la compétition à 58 ans
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00