La rumeur courait et c'est maintenant confirmé: Cadillac sera en Formule 1 en 2026.

Écoutez Alex Tagliani expliquer les raisons pour lesquelles Cadillac fera son arrivée en Formule 1 au micro de Jean-François Baril.

Selon Alex Tagliani, l’arrivée de Cadillac en F1 est en réalité orchestrée par TWG Global, une entreprise dirigée par Marc Walter, qui possède aussi les Dodgers et les Lakers de Los Angeles, le Chelsea FC et plusieurs équipes de sport automobile (Andretti Global, Wayne Taylor Racing).

L’opération vise surtout à valoriser une franchise F1 via un partenariat commercial avec Cadillac, mais l’équipe sera opérée par Andretti Global, utilisant probablement un moteur existant avant d’envisager le développement d’un moteur propre, ce qui reste complexe et coûteux dans un environnement très compétitif et structuré.