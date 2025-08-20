Ivan Jaime bientôt à Montréal?

Le transfert de Joel Waterman du CF Montréal à Chicago a été confirmé, mercredi.
Écoutez Wandrille Lefèvre commenter les mouvements de personnel confirmés - et ceux possiblement à venir - du CF Montréal, en compagnie de Jean-François Baril.
Les sujets discutés
- Joel Waterman quitte Montréal;
- Caden Clark... ça sera confirmé sous peu;
- Ivan Jaime, du FC Porto, s'emmènerait à Montréal;
- Un vrai incitatif (60% de matchs à disputer) pour voir le potentiel du joueur se réaliser;
- Une équipe de la CPL à Québec en 2026;
- L’engouement pour le soccer au Québec à l’approche de la Coupe du monde 2026.