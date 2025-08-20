L'animatrice du Gala Les Olivier en mars 2026 sera la même que cette année: Korine Côté.
Écoutez l'humoriste Korine Côté commenter son retour à l'animation du Gala Les Olivier avec Anaïs Guertin-Lacroix et Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- Le retour à l'animation: «J'attendais qu'ils me le demandent»
- «J'ai dit 'oui' tout de suite. Je n'ai pas hésité une seule seconde»
- Comment planifie-t-on un tel gala?
- «Monoparentale à temps plein, ça c'est compliqué»
- Korine Côté a trouvé que l'accueil a été extrêmement généreux