Arts et spectacles
Gala Les Olivier

Korine Coté de retour à l'animation en 2026

par 98.5

0:00
7:32

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 août 2025 16:58

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Korine Coté de retour à l'animation en 2026
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

L'animatrice du Gala Les Olivier en mars 2026 sera la même que cette année: Korine Côté.

Écoutez l'humoriste Korine Côté commenter son retour à l'animation du Gala Les Olivier avec Anaïs Guertin-Lacroix et Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

  • Le retour à l'animation: «J'attendais qu'ils me le demandent»
  • «J'ai dit 'oui' tout de suite. Je n'ai pas hésité une seule seconde»
  • Comment planifie-t-on un tel gala?
  • «Monoparentale à temps plein, ça c'est compliqué»
  • Korine Côté a trouvé que l'accueil a été extrêmement généreux
