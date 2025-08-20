 Aller au contenu
Hockey
Malgré une saison exceptionnelle

Lane Hutson boudé par l'équipe américaine olympique: «Ça n'a pas de sens!»

par 98.5

0:00
4:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 août 2025 09:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Lane Hutson boudé par l'équipe américaine olympique: «Ça n'a pas de sens!»
Lane Hutson, jeune défenseur des Canadiens de Montréal / AP Photo/Mark Humphrey

Lane Hutson, jeune défenseur des Canadiens de Montréal, a été ignoré de l’équipe nationale américaine pour les Jeux olympiques de 2026, malgré une saison recrue exceptionnelle.

Il a amassé 66 points en 82 matchs en plus d'obtenir le trophée Calder. 

Écoutez le commentaire de Jean-Michel Bourque à l'émission Lagacé le matin, mercredi. 

«Ça n'a pas de maudit bon sens. Il a transformé la dernière saison du Tricolore...»

Jean-Michel Bourque

Autre sujet abordé

  • Les Alouettes de Montréal font face à une série de blessures, notamment chez leurs quarts-arrières. 
  • Les Blue Jays de Toronto gagnent quand même sans Vladimir Guerrero Jr.
  • Le CF Montréal entame un grand ménage, incluant une probable transaction...
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Lane Hutson ne fera pas partie de l'équipe olympique américaine
Lagacé le matin
Lane Hutson ne fera pas partie de l'équipe olympique américaine
0:00
3:42
Deuxième saison de «La reconstruction : au coeur des Canadiens de Montréal»
Lagacé le matin
Deuxième saison de «La reconstruction : au coeur des Canadiens de Montréal»
0:00
4:37

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je ne passerai pas mon temps à faire campagne contre un référendum»
Plus d'un an avant l'élection générale
«Je ne passerai pas mon temps à faire campagne contre un référendum»
Montée de la criminalité juvénile: «La conséquence d'un sentiment anti-social»
Des jeunes sont recrutés via Internet
Montée de la criminalité juvénile: «La conséquence d'un sentiment anti-social»
Le nouveau pont de l'île d'Orléans: «C'est le prochain SAAQclic»
Dépassement de coûts
Le nouveau pont de l'île d'Orléans: «C'est le prochain SAAQclic»
30 ans de l'album «D'eux» de Céline: une émission très attendue le 3 septembre
Télévision
30 ans de l'album «D'eux» de Céline: une émission très attendue le 3 septembre
Septuagénaire battu: «Une attaque violente malheureuse, mais un cas isolé»
À la station de métro Pie-IX à Montréal
Septuagénaire battu: «Une attaque violente malheureuse, mais un cas isolé»
Une autre crise d'Oka? «C'est peut-être passé proche» -Constant Awashish
Au sujet de la forêt en Haute-Mauricie
Une autre crise d'Oka? «C'est peut-être passé proche» -Constant Awashish
François Bonnardel avisé des dépassements de coût dès 2021
Scandale SAAQclic
François Bonnardel avisé des dépassements de coût dès 2021
«Chaque fois qu'on demande quelque chose, ça prend une prime» -Christian Dubé
Négos avec les médecins
«Chaque fois qu'on demande quelque chose, ça prend une prime» -Christian Dubé
«Comment peut-on négocier avec un revolver sur la tempe?» -Lucien Bouchard
Rien ne va plus entre Québec et les spécialistes
«Comment peut-on négocier avec un revolver sur la tempe?» -Lucien Bouchard
Augmentation de 27 % du prix du panier d'épicerie en 5 ans
Taux d'inflation au Québec
Augmentation de 27 % du prix du panier d'épicerie en 5 ans
«Un autre matin, un autre café de François Legault hyper amer à 17 %»
De mal en pis pour la CAQ dans les sondages
«Un autre matin, un autre café de François Legault hyper amer à 17 %»
Altercation virale entre Luc Boileau et un trottinettiste à Montréal
Réseaux sociaux
Altercation virale entre Luc Boileau et un trottinettiste à Montréal
Le grand ménage se poursuit au CF Montréal
Joel Waterman échangé
Le grand ménage se poursuit au CF Montréal
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du mercredi 20 août
Lagacé le matin
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du mercredi 20 août
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00