Malgré une saison exceptionnelle

Lane Hutson, jeune défenseur des Canadiens de Montréal, a été ignoré de l’équipe nationale américaine pour les Jeux olympiques de 2026, malgré une saison recrue exceptionnelle.

Il a amassé 66 points en 82 matchs en plus d'obtenir le trophée Calder.

