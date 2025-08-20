Malgré une saison exceptionnelle

Lane Hutson, jeune défenseur des Canadiens de Montréal, a été ignoré de l’équipe nationale américaine pour les Jeux olympiques de 2026, malgré une saison recrue exceptionnelle.
Il a amassé 66 points en 82 matchs en plus d'obtenir le trophée Calder.
Écoutez le commentaire de Jean-Michel Bourque à l'émission Lagacé le matin, mercredi.
«Ça n'a pas de maudit bon sens. Il a transformé la dernière saison du Tricolore...»
Autre sujet abordé
- Les Alouettes de Montréal font face à une série de blessures, notamment chez leurs quarts-arrières.
- Les Blue Jays de Toronto gagnent quand même sans Vladimir Guerrero Jr.
- Le CF Montréal entame un grand ménage, incluant une probable transaction...