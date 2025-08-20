Une vidéo mettant en scène le directeur de la santé publique Luc Boileau fait le tour des réseaux sociaux.

On le voit manquer de rentrer en collision avec un homme en trottinette alors que lui se déplaçait à pied au centre-ville de Montréal.

Le trottinettiste filme la rencontre qui vire à l'altercation verbale. Lors de l'échange, il mentionne même son rôle au sein de la santé publique dans le but de faire fuir l'individu virulent.

Contacté par Patrick Lagacé, Luc Boileau explique avoir agi sous le coup de la peur après avoir eu peur d'être blessé dans l'altercation.

Écoutez l'analyse du chroniqueur Frédéric Labelle dans l'émission Lagacé le matin.