Rémunération et performance

La relation est toujours tendue entre les médecins et le ministre de la Santé, Christian Dubé.
M. Dubé a déploré mardi que les deux fédérations médicales ne soient pas à la table des négociations concernant son projet de loi 106 liant la rémunération à des cibles de performance.
L'élu caquiste a soutenu mardi que la «petite révolution» qu'il demande aux médecins représente «une grande révolution» pour améliorer l'accès aux soins.
Tout ça survient alors qu'un nouveau sondage Léger montre que 67% des Québécois sont mécontents du travail du gouvernement de François Legault, une hausse de 20 points de pourcentage depuis l'automne 2023.
Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé qui porte notamment sur cette guerre de mots qui se poursuit entre le ministre Dubé et les médecins.
«C'est immense le mécontentement. Dans cette position-là, c'est dur de faire des guerres [de mots] dans l'opinion publique. C'est dur de convaincre les Québécois [...] Que la CAQ soit extrêmement impopulaire, pour les médecins, c'est du bonbon. Et je pense que ce n'est pas un hasard si les médecins de famille sont sortis récemment. Et je pense que ce n'est pas un hasard si la Fédération des médecins spécialistes du Québec fait aussi une sortie ces jours-ci...»
Autres sujets abordés:
- La commission Gallant se poursuit;
- Luc Boileau, le directeur de la santé publique, pète une coche et les images font le tour du Québec;
- La grève est finie à Air Canada, mais de nombreuses questions demeurent quant à l'indemnisation des passagers qui ont été coincés aux quatre coins du globe;
- Des soldats de l'extrême droite dans l'armée canadienne?;
- La radicalisation du gouvernement de Natanyahou.