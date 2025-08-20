Rémunération et performance

La relation est toujours tendue entre les médecins et le ministre de la Santé, Christian Dubé.

M. Dubé a déploré mardi que les deux fédérations médicales ne soient pas à la table des négociations concernant son projet de loi 106 liant la rémunération à des cibles de performance.

L'élu caquiste a soutenu mardi que la «petite révolution» qu'il demande aux médecins représente «une grande révolution» pour améliorer l'accès aux soins.

Tout ça survient alors qu'un nouveau sondage Léger montre que 67% des Québécois sont mécontents du travail du gouvernement de François Legault, une hausse de 20 points de pourcentage depuis l'automne 2023.

