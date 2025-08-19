 Aller au contenu
Combats
WBC Boxing Grand Prix à Riyad

Le Québécois Derek Pomerleau en demi-finales

par 98.5 Sports

le 19 août 2025 21:11

Avec

Meeker Guerrier
Le Québécois Derek Pomerleau en demi-finales
Le boxeur québécois Derek Pomerleau a remporté sa troisième victoire lors du WBC Boxing Grand Prix, à Riyad, le 13 août, se qualifiant pour les demi-finales parmi 128 participants.

Écoutez Derek Pomerleau commenter son expérience au micro de Meeker Guerrier dans ce tournoi pas comme les autres.

Le tournoi, sanctionné par la WBC, offre une bourse de 200 000 dollars US $ et la possibilité de disputer la ceinture WBC Silver lors d’un grand événement à Riyad.

Pomerleau vise la victoire et l’expérience internationale, avec son prochain combat prévu le 18 octobre, toujours à Riyad.

