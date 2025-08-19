Retour sur piste

Il y a de ces athlètes qui ne quittent jamais vraiment le sport, qui restent en périphérie comme analyste, comme entraîneur ou qui font des conférences.
Et il y a ceux qui reviennent pour vrai, comme Bertrand Godin.
Écoutez Bertrand Godin, pilote professionnel et chroniqueur automobile, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Bertrand Godin fait son retour à la compétition en karting, à 58 ans;
- Il particiepra aux Championnats canadiens, au mont Saint-Hilaire, du 29 au 31 août;
- Le vainqueur obtient un billet pour les Championnats du monde;
- Godin participe aussi à la série documentaire Devenir pilote qui sera diffusée sur Tou.tv en 2026;
- Les nouveaux karts: «C'est comme si on était sur des rails».