 Aller au contenu
Baseball
Toujours au sommet de leur section

Blue Jays: une équipe de Toronto appréciée partout au pays

par 98.5 Sports

0:00
12:11

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 août 2025 18:58

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Blue Jays: une équipe de Toronto appréciée partout au pays
Les Blue Jays déchaînent les passions d'un océan à l'autre. / PC/Jon Blacker

Avec environ six semaines à faire au calendrier régulier du Baseball majeur, les Blue Jays de Toronto ont toujours 5 matchs de priorité au classement de la section est de la Ligue américaine avec les matchs de mardi soir.

Et on sent une frénésie chez les amateurs de baseball partout au Canada.

Écoutez Jasmin Roy, dépisteur au Canada pour les Blue Jays de Toronto, au micro de Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

  • Une équipe de Toronto appréciée partout au pays
  • La blessure à Vladimir Guerrero fils semble être moins grave que prévu
  • On parle du geste antisportif de Tommy Pham, des Pirates de Pittsburgh
  • Un premier départ pour Shane Bieber, vendredi
  • La saison est un marathon
  • La situation des Québécois dans le Baseball majeur
Jasmin Roy, des Blue Jays de Toronto#Cogeco Media

Source: Jasmin Roy, des Blue Jays de Toronto#Cogeco Media

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«J'ai confiance, Springer va revenir» -Jeremy Filosa
Les amateurs de sports
«J'ai confiance, Springer va revenir» -Jeremy Filosa
0:00
24:58
«On a un héros différent chaque soir» -Jasmin Roy
Les amateurs de sports
«On a un héros différent chaque soir» -Jasmin Roy
0:00
13:40

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Pourquoi croule-t-on sous la pression?
Stress, anxiété, défis
Pourquoi croule-t-on sous la pression?
Bertrand Godin fait un retour à la compétition à 58 ans
Retour sur piste
Bertrand Godin fait un retour à la compétition à 58 ans
«Je serais extrêmement étonné de voir Caufield aux Jeux» -Simon-Olivier Lorange
Équipe nationale américaine
«Je serais extrêmement étonné de voir Caufield aux Jeux» -Simon-Olivier Lorange
La valse des quarts se poursuit chez les Alouettes
Un 4e quart partant cette saison
La valse des quarts se poursuit chez les Alouettes
«Des fois, tu bouges des pièces que tu ne voulais pas» -Patrice Bernier
Joel Waterman s'en irait à Chicago
«Des fois, tu bouges des pièces que tu ne voulais pas» -Patrice Bernier
«Michael Woods a laissé un grand legs dans le cyclisme» -Arcadio Marcuzzi
Il prend sa retraite à 38 ans
«Michael Woods a laissé un grand legs dans le cyclisme» -Arcadio Marcuzzi
Des équipes à Nashville et à Salt Lake City d'ici 2027?
Rumeurs d'expansion dans le Baseball majeur
Des équipes à Nashville et à Salt Lake City d'ici 2027?
«Il ne faut pas paniquer» -Jean-Philippe Bolduc
Fiche de 5-5 et un tas de blessés majeurs
«Il ne faut pas paniquer» -Jean-Philippe Bolduc
Pour le DG: «Le meilleur deal, c'est maintenant» -Antoine Roussel
Pas de contrats pour Fantilli et Hutson
Pour le DG: «Le meilleur deal, c'est maintenant» -Antoine Roussel
«Tout le monde a été généreux» -Joseph Limare
Les Canadiennes l'emportent à Montréal
«Tout le monde a été généreux» -Joseph Limare
«Gillier inspire quelque chose d'autre» -Wandrille Lefèvre
Gillier s'impose aux dépens de Sirois
«Gillier inspire quelque chose d'autre» -Wandrille Lefèvre
«Attention à Gabriel Diallo» -Hugues Léger
32e tête de série à New York
«Attention à Gabriel Diallo» -Hugues Léger
«Une expérience terrible pour des jeunes de 10 ans» -Mikaël Lalancette
Jeunes disqualifiés en raison de parents toxiques
«Une expérience terrible pour des jeunes de 10 ans» -Mikaël Lalancette
«La clé, c'est la confiance qui se bâtit avec les dirigeants» André St-Pierre
Le tournage de La reconstruction
«La clé, c'est la confiance qui se bâtit avec les dirigeants» André St-Pierre
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00