Toujours au sommet de leur section

Avec environ six semaines à faire au calendrier régulier du Baseball majeur, les Blue Jays de Toronto ont toujours 5 matchs de priorité au classement de la section est de la Ligue américaine avec les matchs de mardi soir.
Et on sent une frénésie chez les amateurs de baseball partout au Canada.
Écoutez Jasmin Roy, dépisteur au Canada pour les Blue Jays de Toronto, au micro de Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Une équipe de Toronto appréciée partout au pays
- La blessure à Vladimir Guerrero fils semble être moins grave que prévu
- On parle du geste antisportif de Tommy Pham, des Pirates de Pittsburgh
- Un premier départ pour Shane Bieber, vendredi
- La saison est un marathon
- La situation des Québécois dans le Baseball majeur
Source: Jasmin Roy, des Blue Jays de Toronto#Cogeco Media