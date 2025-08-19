 Aller au contenu
Société
Des vitamines nocives pour la santé

«Trop de suppléments peut augmenter le risque de développer certains cancers»

19 août 2025

0:00
15:03

Radio textos

Radio textos

le 19 août 2025 12:06

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Trop de suppléments peut augmenter le risque de développer certains cancers»
Les suppléments de vitamines sont de plus en plus populaires. / New Africa/Adobe Stock

Vous consommez du collagène, des algues ou encore des jujubes enrichis de vitamines pour leurs présumées vertus?

Attention: ce n’est pas aussi miraculeux qu’on pourrait le croire et cela pourrait même s’avérer dangereux.

Écoutez la docteure en nutrition, Isabelle Huot, parler des vitamines à prendre ou non à Radio textos.

«Essayez de privilégier des produits fabriqués au Canada, c’est vraiment un gage de meilleure qualité. Il faut qu’ils aient un NPN, un numéro de produit de santé naturelle. C’est la preuve que Santé Canada a reçu le dossier et confirmé que les doses respectent les normes établies. Dans les produits qui ne sont pas surveillés, il peut y avoir des contaminants environnementaux, des composantes toxiques, voire des métaux lourds. Et puis, trop de suppléments peut même augmenter le risque de certains types de cancer.»

Isabelle Huot

