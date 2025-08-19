 Aller au contenu
Techno
Radio textos

Vos photos intimes pourraient être fichées par la GRC pendant 100 ans

par 98.5

0:00
28:01

Entendu dans

Radio textos

le 19 août 2025 11:47

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Vos photos intimes pourraient être fichées par la GRC pendant 100 ans
La vie numérique avec François Charron / Cogeco Média

Un article du Devoir rapportait mardi que la GRC peut conserver et ficher des sextos pendant 100 ans.

La police fédérale a mis au point une intelligence artificielle destinée à repérer la présence de contenu pédopornographique en ligne. 

Toutefois, les images, même non incriminantes, sont stockées dans des bases de données sécurisées, ce qui soulève d’importants enjeux de protection de la vie privée et de sécurité des données. 

De plus, l’intelligence artificielle peut à tort confondre un adulte avec un enfant, ce qui explique pourquoi certains sextos peuvent être fichés.

Écoutez le chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, François Charron, commenter cette nouvelle rapportée par Le Devoir.

«On se retrouve avec plein de matériel qui, heureusement, ne montre pas d’enfants maltraités. Ça peut être, par exemple, un parent qui donne le bain à son enfant pendant une journée de canicule, ou des petits qui jouent dehors en maillot de bain, peu importe leur sexe. Il y a plein de situations où on voit simplement des enfants vivre, sans être habillés d’un col roulé, de mitaines et d’une tuque. Et là, ces photos-là, une fois qu’on détermine que ce sont des scènes de vie normales, eh bien au lieu de les supprimer, elles sont conservées. C’est ça qui surprend les gens aujourd’hui : ces images sont gardées pendant 100 ans sur des disques durs, dans des voûtes.»

François Charron

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Bientôt des taxis volants pour vous emmener à l'aéroport au Japon ?
Le Québec maintenant
Bientôt des taxis volants pour vous emmener à l'aéroport au Japon ?
0:00
8:21
Une création de l'IA: un balado à propos de «Nathalie et Luc»
La commission
Une création de l'IA: un balado à propos de «Nathalie et Luc»
0:00
4:36

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«Trop de suppléments peut augmenter le risque de développer certains cancers»
Des vitamines nocives pour la santé
«Trop de suppléments peut augmenter le risque de développer certains cancers»
«On a un lien très émotif, les 18-34 ans et moi» -Annie Brocoli
Elle a marqué une génération de Québécois
«On a un lien très émotif, les 18-34 ans et moi» -Annie Brocoli
Est-ce que l’intelligence artificielle peut nous aider à venir à bout du trafic?
La ville de Québec mise sur une IA de Google
Est-ce que l’intelligence artificielle peut nous aider à venir à bout du trafic?
Vidéo
Est-ce qu’on doit avoir peur du jeu Ouija?
Le spécialiste du paranormal répond
Est-ce qu’on doit avoir peur du jeu Ouija?
Regarder18:46Christian Page
«Comme si les parents n'avaient plus de filtre» -Christian Leclair
Ces adultes qui disjonctent dans les gradins
«Comme si les parents n'avaient plus de filtre» -Christian Leclair
Bricoleurs du dimanche: «La pire erreur, c'est de penser que c'est facile»
Les fameux travaux à la maison
Bricoleurs du dimanche: «La pire erreur, c'est de penser que c'est facile»
«Les agents de bord ont un capital de sympathie assez incroyable en ce moment»
Conflit à Air Canada
«Les agents de bord ont un capital de sympathie assez incroyable en ce moment»
Légumes de saison: «C'est local et c'est le temps d'en profiter» -Bob le Chef
Des produits qu’on gagne à connaître!
Légumes de saison: «C'est local et c'est le temps d'en profiter» -Bob le Chef
«L'enjeu dans notre milieu, c'est beaucoup le silence» -Dr Steven Palanchuck
La détresse chez le personnel soignant
«L'enjeu dans notre milieu, c'est beaucoup le silence» -Dr Steven Palanchuck
«J'aime mieux ça que d'avoir un OQLF qui ne réagit pas» -Guy Bertrand
Trop de zèle de certains inspecteurs?
«J'aime mieux ça que d'avoir un OQLF qui ne réagit pas» -Guy Bertrand
«C'est une mesure temporaire, souvent ça donne rien» -Stéphane Gendron
Couvre-feu réclamé à Lac-Simon, en Abitibi
«C'est une mesure temporaire, souvent ça donne rien» -Stéphane Gendron
Vidéo
L’importance de l’amour dans la vie de Corneille
Partager sa passion auprès des autres
L’importance de l’amour dans la vie de Corneille
Regarder43:13Marie-Eve Tremblay
Les technologies qui transforment l’univers de la sexualité
Un public varié
Les technologies qui transforment l’univers de la sexualité
38 décès durant les vacances de la construction: le pire bilan routier en 10 ans
Hausse des accidents mortels
38 décès durant les vacances de la construction: le pire bilan routier en 10 ans
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00