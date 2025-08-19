Radio textos

Un article du Devoir rapportait mardi que la GRC peut conserver et ficher des sextos pendant 100 ans.

La police fédérale a mis au point une intelligence artificielle destinée à repérer la présence de contenu pédopornographique en ligne.

Toutefois, les images, même non incriminantes, sont stockées dans des bases de données sécurisées, ce qui soulève d’importants enjeux de protection de la vie privée et de sécurité des données.

De plus, l’intelligence artificielle peut à tort confondre un adulte avec un enfant, ce qui explique pourquoi certains sextos peuvent être fichés.

Écoutez le chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, François Charron, commenter cette nouvelle rapportée par Le Devoir.