Il est mort en direct sur une plateforme web

Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, est décédé lundi en France. La particularité: il est mort en direct sur une plateforme de diffusion en continu.
Le parquet de Nice a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de la mort et a ordonné une autopsie.
L'homme de 46 ans est décédé dans la nuit du 17 au 18 août, durant un enregistrement sur la plateforme Kick. L’affaire a suscité l’émoi, puisque qu'il était connu de nombreux utilisateurs d'Internet.
Par ailleurs, il avait la réputaion de véhiculer des vidéos controversées.
«Il est sorti de nulle part en 2020 pour devenir ensuite une vedette du Web pour ses vidéos virales, souvent reliées au jeu vidéo.»
Les contenus présentés sur sa plateforme le montraient notamment subir des violences et humiliations de la part de partenaires. Depuis décembre 2024, la police judiciaire enquêtait déjà sur ces pratiques violentes. Malgré tout, les vidéos étaient suivies par des milliers de spectateurs sur la plateforme Kick.