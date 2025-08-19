 Aller au contenu
Société
Il est mort en direct sur une plateforme web

Mort de Jean Pormanove: «Ça secoue les créateurs de contenu et ses abonnés»

par 98.5

0:00
5:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 août 2025 09:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Mort de Jean Pormanove: «Ça secoue les créateurs de contenu et ses abonnés»
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, est décédé lundi en France. La particularité: il est mort en direct sur une plateforme de diffusion en continu.

Le parquet de Nice a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de la mort et a ordonné une autopsie.

L'homme de 46 ans est décédé dans la nuit du 17 au 18 août, durant un enregistrement sur la plateforme Kick. L’affaire a suscité l’émoi, puisque qu'il était connu de nombreux utilisateurs d'Internet. 

Par ailleurs, il avait la réputaion de véhiculer des vidéos controversées.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle parler de cet incident tragique et des pratiques douteuses de Jean Pormanove dans ses vidéos, à l’émission de Patrick Lagacé.

«Il est sorti de nulle part en 2020 pour devenir ensuite une vedette du Web pour ses vidéos virales, souvent reliées au jeu vidéo.»

Frédéric Labelle

Les contenus présentés sur sa plateforme le montraient notamment subir des violences et humiliations de la part de partenaires. Depuis décembre 2024, la police judiciaire enquêtait déjà sur ces pratiques violentes. Malgré tout, les vidéos étaient suivies par des milliers de spectateurs sur la plateforme Kick.

