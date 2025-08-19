Il est mort en direct sur une plateforme web

Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, est décédé lundi en France. La particularité: il est mort en direct sur une plateforme de diffusion en continu.

Le parquet de Nice a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de la mort et a ordonné une autopsie.

L'homme de 46 ans est décédé dans la nuit du 17 au 18 août, durant un enregistrement sur la plateforme Kick. L’affaire a suscité l’émoi, puisque qu'il était connu de nombreux utilisateurs d'Internet.

Par ailleurs, il avait la réputaion de véhiculer des vidéos controversées.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle parler de cet incident tragique et des pratiques douteuses de Jean Pormanove dans ses vidéos, à l’émission de Patrick Lagacé.