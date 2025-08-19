Des inquiétudes

Des vidéos inquiétantes du manège Titan, de La Ronde, circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.

On peut y voir les pattes du manège vibrer anormalement, de droite à gauche.

L’incident a forcé la fermeture temporaire du manège, qui était toujours hors service lundi.

Écoutez Martin Vachon, un client qui était à la Ronde samedi après-midi avec sa conjointe et un couple d’amis, témoigner au micro de Patrick Lagacé.