Des inquiétudes

Le manège Titan à La Ronde: «Des gens disaient: "Non, moi je ne fais pas ça"»

le 19 août 2025 08:46

Le manège Titan à La Ronde: «Des gens disaient: "Non, moi je ne fais pas ça"»
Des vidéos inquiétantes du manège Titan, de La Ronde, circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.

On peut y voir les pattes du manège vibrer anormalement, de droite à gauche.

L’incident a forcé la fermeture temporaire du manège, qui était toujours hors service lundi.  

Écoutez Martin Vachon, un client qui était à la Ronde samedi après-midi avec sa conjointe et un couple d’amis, témoigner au micro de Patrick Lagacé.

«On est restés en file à peu près une ou deux minutes. Puis après ça, quand on a vu que ça ne se plaçait pas, on est partis. La file s'est vidée, c'est sûr. Il n'y a pas eu de mouvement de foule, pas eu de panique. Beaucoup de gens qui disaient: "Non, non, moi je ne fais pas ça, oublie ça, c'est fini."»

Martin Vachon

Sur les réseaux sociaux, des clients ont rapporté avoir remarqué des fuites d’huile, mais Martin Vachon dit ne pas avoir observé ce phénomène.

La Ronde n’a pas répondu aux demandes d’entrevue du 98.5.

