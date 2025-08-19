Influencer le président américaine

Le président américain Donald Trump, son homologue Volodymyr Zelensky et sept dirigeants européens se sont réunis lundi à la Maison-Blanche pour une discussion multilatérale en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Des garanties de sécurité pour l'Ukraine, un possible échange de territoires et une prochaine réunion entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sont parmi les sujets qui ont été discutés.

Volodymyr Zelensky a parlé d'une bonne rencontre, la meilleure jusqu'ici.

