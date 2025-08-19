 Aller au contenu
Politique internationale
Influencer le président américaine

«La flagornerie de Donald Trump fait partie des multiples tactiques»

par 98.5

0:00
8:16

le 19 août 2025 08:11

«La flagornerie de Donald Trump fait partie des multiples tactiques»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président français Emmanuel Macron et le président américain Donald Trump. / (AP Photo/Alex Brandon)

Le président américain Donald Trump, son homologue Volodymyr Zelensky et sept dirigeants européens se sont réunis lundi à la Maison-Blanche pour une discussion multilatérale en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Des garanties de sécurité pour l'Ukraine, un possible échange de territoires et une prochaine réunion entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sont parmi les sujets qui ont été discutés.

Volodymyr Zelensky a parlé d'une bonne rencontre, la meilleure jusqu'ici.

Écoutez l'analyse du directeur du département de science politique de l’Université de Montréal, Frédéric Mérand, mardi, à Lagacé le matin.

«Le simple fait qu'une rencontre entre Zelensky et Donald Trump ait lieu et qu'elle se passe bien, contrairement au mois de février dernier, je pense que c'était important, après l'impression très forte que Trump avait pris le parti encore une fois de Vladimir Poutine et de la Russie lors du sommet en Alaska. Ça s'est bien passé aussi parce que pour la première fois, il y a une ouverture quant à la possibilité que les États-Unis apportent ce qu'on appelle des garanties de sécurité à l'Ukraine.»

Frédéric Mérand

L'expert souligne par ailleurs le rôle de la flatterie, par des leaders comme le premier ministre canadien mark Carney ou encore le secrétaire de l'OTAN Mark Rutte pour influencer la position américaine sur le conflit russo-ukrainien.

