Conflit de travail

Les 10 000 agents de bord ont conclu une entente de principe au cours de la nuit avec le transporteur aérien.

Si les détails de l'entente ne sont pas encore connus, le syndicat se félicite d'avoir mis fin au travail non rémunéré de ses membres.

Les voyageurs pris à l'étranger devront cependant s'armer de patience, puisqu'il faudra attendre entre sept à dix jours avant un retour à la normale dans la planification des vols.

Écoutez le porte-parole de Air Canada Christophe Hennebelle répondre aux questions de Patrick Lagacé sur le sujet.

Il demande notamment demande aux clients de surveiller les départs.