Société
Conflit de travail

Fin de grève à Air Canada: Encore 7 à 10 jours avant un retour à la normale

par 98.5

Lagacé le matin

le 19 août 2025 08:03

Patrick Lagacé
Fin de grève à Air Canada: Encore 7 à 10 jours avant un retour à la normale
Interruption de travail chez Air Canada le 18 août à l'aéroport Montréal Trudeau / Any Guillemette / Cogeco Média

Les 10 000 agents de bord ont conclu une entente de principe au cours de la nuit avec le transporteur aérien.

Si les détails de l'entente ne sont pas encore connus, le syndicat se félicite d'avoir mis fin au travail non rémunéré de ses membres.

Les voyageurs pris à l'étranger devront cependant s'armer de patience, puisqu'il faudra attendre entre sept à dix jours avant un retour à la normale dans la planification des vols.

Écoutez le porte-parole de Air Canada Christophe Hennebelle répondre aux questions de Patrick Lagacé sur le sujet.

Il demande notamment demande aux clients de surveiller les départs.

«On ne va pas rajouter des vols, on va en annuler. Je comprends que ça peut être frustrant, mais il y a plusieurs raisons pour ça: les avions ne sont pas à la bonne place, les équipages ne sont pas à la bonne place, tout le réseau est perturbé.»

Christophe Hennebelle

