Société
Coincée dans les Antilles

Les 12 travaux d'Astérix de Julie Therrien pour revenir à Montréal

par 98.5

0:00
11:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 août 2025 07:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le conflit est terminé à Air Canada, mais les voyageurs ne sont pas au bout de leurs peines. / Any Guillemette / Cogeco Nouvelles

Le conflit de travail opposant Air Canada à ses agents de bord est terminé.

Les deux parties ont conclu une entente de principe dans la nuit de lundi à mardi.

Les voyageurs ne sont toutefois pas au bout de leurs peines, car le retour à la normale pourrait prendre jusqu'à 10 jours.

Coincée en Martinique depuis samedi avec famille et amis, la Québécoise Julie Therrien a réussi à se rendre à Saint-Martin où les vols à destination des États-Unis - elle espérait ainsi se rapprocher de Montréal - étaient plus nombreux.

Elle a dû multiplier les démarches pour trouver un vol de remplacement pour Montréal, mais elle s'est résignée à atterrir à New York et faire le reste du trajet avec une voiture de location.

Écoutez le témoignage de la Québécoise Julie Therrien qui fait des pieds et des mains depuis samedi afin de rentrer à Montréal.

«Air Canada nous a complètement laissé tomber. On ne peut pas compter sur eux. Il n'y a pas une personne qui nous a offert des billets de nourriture ou quoi que ce soit. Absolument rien. Jusqu'à maintenant, on n'est pas loin de 11 000$ que ça nous a coûtés.»

Julie Therrien

