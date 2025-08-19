Coincée dans les Antilles

Le conflit de travail opposant Air Canada à ses agents de bord est terminé.

Les deux parties ont conclu une entente de principe dans la nuit de lundi à mardi.

Les voyageurs ne sont toutefois pas au bout de leurs peines, car le retour à la normale pourrait prendre jusqu'à 10 jours.

Coincée en Martinique depuis samedi avec famille et amis, la Québécoise Julie Therrien a réussi à se rendre à Saint-Martin où les vols à destination des États-Unis - elle espérait ainsi se rapprocher de Montréal - étaient plus nombreux.

Elle a dû multiplier les démarches pour trouver un vol de remplacement pour Montréal, mais elle s'est résignée à atterrir à New York et faire le reste du trajet avec une voiture de location.

Écoutez le témoignage de la Québécoise Julie Therrien qui fait des pieds et des mains depuis samedi afin de rentrer à Montréal.