Deux épisodes disponibles dès le 21 août

À compter de jeudi, les partisans des Canadiens vont avoir accès aux deux premiers épisodes de la deuxième saison de La reconstruction : au coeur des Canadiens de Montréal.

Présentée sur Crave, la série de six épisodes couvre des événements clés de la dernière saison comme la blessure de Patrik Laine, l’arrivée d’Ivan Demidov, et le parcours en séries éliminatoires contre les Capitals de Washington.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec Patrick Lagacé mardi matin.