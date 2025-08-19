 Aller au contenu
Hockey
Deux épisodes disponibles dès le 21 août

Deuxième saison de «La reconstruction : au coeur des Canadiens de Montréal»

par 98.5

0:00
4:37

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 août 2025 07:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Deuxième saison de «La reconstruction : au coeur des Canadiens de Montréal»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

À compter de jeudi, les partisans des Canadiens vont avoir accès aux deux premiers épisodes de la deuxième saison de La reconstruction : au coeur des Canadiens de Montréal.

Présentée sur Crave, la série de six épisodes couvre des événements clés de la dernière saison comme la blessure de Patrik Laine, l’arrivée d’Ivan Demidov, et le parcours en séries éliminatoires contre les Capitals de Washington.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec Patrick Lagacé mardi matin.

«Un peu de sriracha, un peu de piquant, c'est ce que j'aimerais voir pour la deuxième saison...»

Jean-Michel Bourque

