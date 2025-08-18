Il prend sa retraite à 38 ans

Le cycliste canadien Michael Woods, 38 ans, a annoncé sa retraite à la fin de la saison 2025 via son blogue évoquant ses sacrifices familiaux et ses ambitions futures dans les sports d'endurance.

Écoutez Arcadio Marcuzzi commenter la carrière de Woods au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Pilier de l’équipe Israel-Premier Tech, Woods a remporté une étape du Tour de France et participé aux Jeux olympiques de Rio (2016), Tokyo (2021) et Paris (2024).

Il a marqué le cyclisme canadien aux côtés de Steve Bauer et de Hugo Houle. Arcadio Marcuzzi souligne son héritage et son impact sur la nouvelle génération de cyclistes au Canada et au Québec.