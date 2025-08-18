 Aller au contenu
Sports
Les Canadiennes l'emportent à Montréal

«Tout le monde a été généreux» -Joseph Limare

par 98.5 Sports

0:00
6:04

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 août 2025 20:01

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Tout le monde a été généreux» -Joseph Limare
Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson - photographiées àa Paris en 2024 - ont gagné le tournoi de Montréal, dimanche. / AP/Louise Delmotte

Le Beach Pro Tour de Montréal a connu un grand succès en fin de semaine avec la victoire des Canadiennes Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes.

Le public a été nombreux, et ce, malgré la pluie, dimanche.

Écoutez Joseph Limare, directeur de l'événement, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le triomphe des Canadiennes au Beach Pro Tour de Montréal;
  • Le succès de ce tournoi relancé deux ans après l'événement de 2023;
  • «Tout le monde a été généreux»;
  • Le Grand Prix cycliste, le marathon de Montréal et les Championnats du monde de cyclisme - l'an prochain - aident à la notoriété et à l’économie de Montréal.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Défi du Trait-Carré: une équipe disqualifiée à cause de «parents hooligans»
Lagacé le matin
Défi du Trait-Carré: une équipe disqualifiée à cause de «parents hooligans»
0:00
4:28
«Michael Woods a marqué le pas pour les grandes courses» -Arcadio Marcuzzi
Les amateurs de sports
«Michael Woods a marqué le pas pour les grandes courses» -Arcadio Marcuzzi
0:00
7:19

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Michael Woods a marqué le pas pour les grandes courses» -Arcadio Marcuzzi
Il prend sa retraite à 38 ans
«Michael Woods a marqué le pas pour les grandes courses» -Arcadio Marcuzzi
Des équipes à Nashville et à Salt Lake City d'ici 2027?
Rumeurs d'expansion dans le Baseball majeur
Des équipes à Nashville et à Salt Lake City d'ici 2027?
«Il ne faut pas paniquer» -Jean-Philippe Bolduc
Fiche de 5-5 et un tas de blessés majeurs
«Il ne faut pas paniquer» -Jean-Philippe Bolduc
Pour le DG: «Le meilleur deal, c'est maintenant» -Antoine Roussel
Pas de contrats pour Fantilli et Hutson
Pour le DG: «Le meilleur deal, c'est maintenant» -Antoine Roussel
«Gillier inspire quelque chose d'autre» -Wandrille Lefèvre
Gillier s'impose aux dépens de Sirois
«Gillier inspire quelque chose d'autre» -Wandrille Lefèvre
«Attention à Gabriel Diallo» -Hugues Léger
32e tête de série à New York
«Attention à Gabriel Diallo» -Hugues Léger
«Une expérience terrible pour des jeunes de 10 ans» -Mikaël Lalancette
Jeunes disqualifiés en raison de parents toxiques
«Une expérience terrible pour des jeunes de 10 ans» -Mikaël Lalancette
«La clé, c'est la confiance qui se bâtit avec les dirigeants» André St-Pierre
Le tournage de La reconstruction
«La clé, c'est la confiance qui se bâtit avec les dirigeants» André St-Pierre
«Les partisans vont trouver ça incroyable» -Alex Carrier
Nouveaux épisodes de La reconstruction
«Les partisans vont trouver ça incroyable» -Alex Carrier
Maïka Dumais, 17 ans, participera au camp de la Womens Pro Baseball League
Un nouveau circuit féminin de baseball
Maïka Dumais, 17 ans, participera au camp de la Womens Pro Baseball League
Les droits de nommage des sites des J.O de Los Angeles seront mis en vente
Une première dans l'histoire des Jeux Olympiques
Les droits de nommage des sites des J.O de Los Angeles seront mis en vente
«Nous, les Roses, sommes un club qui a de l’ambition» -Robert Rositoiu
À trois points du premier rang
«Nous, les Roses, sommes un club qui a de l’ambition» -Robert Rositoiu
3,5 milliards US$: voilà le prix minimum pour une franchise de la NBA à Montréal
Basé sur la valeur des Grizzlies de Memphis
3,5 milliards US$: voilà le prix minimum pour une franchise de la NBA à Montréal
Plus de la moitié des piscines municipales au Canada sont en fin de vie
Natation Canada tire la sonnette d'alarme
Plus de la moitié des piscines municipales au Canada sont en fin de vie
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La nuit en direct
En direct
La nuit en direct
En ondes jusqu’à 03:00