Les Canadiennes l'emportent à Montréal

Le Beach Pro Tour de Montréal a connu un grand succès en fin de semaine avec la victoire des Canadiennes Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes.
Le public a été nombreux, et ce, malgré la pluie, dimanche.
Écoutez Joseph Limare, directeur de l'événement, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le triomphe des Canadiennes au Beach Pro Tour de Montréal;
- Le succès de ce tournoi relancé deux ans après l'événement de 2023;
- «Tout le monde a été généreux»;
- Le Grand Prix cycliste, le marathon de Montréal et les Championnats du monde de cyclisme - l'an prochain - aident à la notoriété et à l’économie de Montréal.