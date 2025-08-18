Les Canadiennes l'emportent à Montréal

Le Beach Pro Tour de Montréal a connu un grand succès en fin de semaine avec la victoire des Canadiennes Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes.

Le public a été nombreux, et ce, malgré la pluie, dimanche.

Écoutez Joseph Limare, directeur de l'événement, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés