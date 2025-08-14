Montréalaise âgée de 26 ans

Il y a plusieurs personnes qui font deux choses plus ou moins différentes dans la vie. Mais Gabrielle Martineau, elle, en fait deux très, très différentes.

D'un côté, elle fait un doctorat en biologie, et de l'autre, elle s'entraîne pour faire du kickboxing.

Écoutez Gabrielle Martineau au micro d'Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés