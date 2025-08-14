Montréalaise âgée de 26 ans

Il y a plusieurs personnes qui font deux choses plus ou moins différentes dans la vie. Mais Gabrielle Martineau, elle, en fait deux très, très différentes.
D'un côté, elle fait un doctorat en biologie, et de l'autre, elle s'entraîne pour faire du kickboxing.
Écoutez Gabrielle Martineau au micro d'Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une scientifique qui pratique le kickboxing;
- La Montréalaise fait un diplôme en biologie moléculaire à l'Institut de biologie marine de l’Université d’Hawaï;
- Elle s’entraîne six fois par semaine;
- Étant une scientifique, elle connait bien les risques des sports de combats pour la santé mentale et pourtant, elle adore entrer dans le ring.
«Je me spécialise maintenant dans l’étude des cellules souches pour ultimement faire ma part pour aider à la lutte contre le cancer. Être à son gym, pour mon entraînement, c’est mon moment préféré de la journée. C’est important pour ma santé mentale.»