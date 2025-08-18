 Aller au contenu
Hockey
Nouveaux épisodes de La reconstruction

«Les partisans vont trouver ça incroyable» -Alex Carrier

par 98.5 Sports

0:00
8:39

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 août 2025 18:50

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Les partisans vont trouver ça incroyable» -Alex Carrier
Alexandre Carrier dans le vestiaire des Canadiens. / PC/Christinne Muschi

Le documentaire La reconstruction, sur Crave, suit la saison 2024-2025 des Canadiens de Montréal, mettant en avant le jeune noyau de joueurs, leur proximité et les défis d’une équipe en reconstruction. 

Le défenseur Alex Carrier, arrivé en décembre 2024, partage son expérience d’intégration au sein de l'équipe et commente la création du documentaire vu de l'intérieur.

Les sujets discutés

  • Le documentaire La reconstruction: «Je suis un enfant quand je regarde ça.»;
  • «Les caméras, on ne les voit pas beaucoup»;
  • «Ça prouve à quel point les Canadiens sont prestigieux»;
  • Beaucoup de joueurs sont réstés à Montréal pour s'entraîner cet été: «C'est la première fois que je voyais ça.»;
  • La valse de mariages des coéquipiers, notamment, celui, tout récent, de Samuel Montembeault.
