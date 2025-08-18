Nouveaux épisodes de La reconstruction

Le documentaire La reconstruction, sur Crave, suit la saison 2024-2025 des Canadiens de Montréal, mettant en avant le jeune noyau de joueurs, leur proximité et les défis d’une équipe en reconstruction.

Le défenseur Alex Carrier, arrivé en décembre 2024, partage son expérience d’intégration au sein de l'équipe et commente la création du documentaire vu de l'intérieur.

Les sujets discutés