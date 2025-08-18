Les 25 ans de Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris, la comédie musicale, a 25 ans cette année. Et les artisans de la version originale se retrouveront le 20 août lors de la SuperFrancoFête.
Écoutez Daniel Lavoie, qui tient le rôle de Frollo, discuter de ses retrouvailles avec Anaïs Guertin-Lavoie et Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés:
- Lavoie évoque l’impact international de Notre-Dame de Paris sur sa carrière;
- Le succès inattendu de la chanson Belle a changé la donne;
- L'énergie et la magie ont mené au succès de l'entreprise.