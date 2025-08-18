 Aller au contenu
Société
Enfants vulnérables

Rentrée scolaire: la Marraine étoilée distribue des milliers de sacs à dos

par 98.5

0:00
6:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2025 09:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Rentrée scolaire: la Marraine étoilée distribue des milliers de sacs à dos
La fondation de la Marraine étoilée distribue des milliers de sacs d’école complets à des enfants défavorisés via une quarantaine d'organismes. / pingpao / Adobe Stock

La rentrée scolaire peut être une source de stress pour les parents qui n’ont pas les moyens d’acheter toutes les fournitures scolaires. Par chance qu’il existe des organismes comme la Marraine étoilée qui leur vient en aide.

Écoutez Francine Laplante, la Marraine étoilée, expliquer à Lagacé le matin comment elle vient en aide aux plus vulnérables.

Grâce à sa fondation, elle distribue des milliers de sacs d’école complets (incluant fournitures, hygiène, souliers) à des enfants défavorisés via une quarantaine d'organismes (écoles, maisons de jeunes, familles, femmes victimes de violence). 

Elle s'est engagée à soutenir les enfants vulnérables après avoir fait un «pacte avec la vie», en février 1998, au moment où son fils de cinq ans s'était fait diagnostiquer une forme grave de cancer.

«Cette journée là, il faisait très, très froid. Et à Ste-Justine, mon amoureux et moi, on a fait un pacte avec la vie. Ça semble bizarre, mais c'est exactement ce qui s'est passé. On a dit: "Tu redonnes la santé à notre fils et on consacre le reste de notre vie aux enfants." François-Karl a 32 ans aujourd'hui, il est papa de trois enfants.»

Francine Laplante, la Marraine étoilée

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le monde surprenant des peluches pour adultes sur le web
Lagacé le matin
Le monde surprenant des peluches pour adultes sur le web
0:00
4:25
Air Canada: «Laissez la compagnie gérer la pression exercée par les employés»
Lagacé le matin
Air Canada: «Laissez la compagnie gérer la pression exercée par les employés»
0:00
6:48

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Pompier forestier: «J'aime faire ça pour protéger nos communautés»
L'acteur Patrice Godin parle de son nouveau défi
Pompier forestier: «J'aime faire ça pour protéger nos communautés»
La stratégie à succès de la ville de Baltimore dans l'oeil de Luc Ferrandez
Réduction des homicides
La stratégie à succès de la ville de Baltimore dans l'oeil de Luc Ferrandez
Air Canada: «Laissez la compagnie gérer la pression exercée par les employés»
Tristes histoires des voyageurs pris au piège
Air Canada: «Laissez la compagnie gérer la pression exercée par les employés»
«On vit de l'adversité et je vois ça comme une opportunité» -Danny Maciocia
Trois revers d'affilée pour les Alouettes
«On vit de l'adversité et je vois ça comme une opportunité» -Danny Maciocia
Le monde surprenant des peluches pour adultes sur le web
Un marché lucratif
Le monde surprenant des peluches pour adultes sur le web
Le film «Les guerrières de la K-pop» au sommet des écoutes sur Netflix
Cinéma
Le film «Les guerrières de la K-pop» au sommet des écoutes sur Netflix
Pénalité financière pour le no-show: «C'est compliqué à mettre en application»
Plusieurs restaurateurs n'imposent pas le 10$
Pénalité financière pour le no-show: «C'est compliqué à mettre en application»
Sport amateur et parents cinglés: «Le problème est plus sérieux qu'on pense»
Défi du Trait-Carré de Québec
Sport amateur et parents cinglés: «Le problème est plus sérieux qu'on pense»
Un tronçon de l'avenue Docteur-Penfield fermé pendant... huit ans
Travaux à Montréal
Un tronçon de l'avenue Docteur-Penfield fermé pendant... huit ans
Sommet à Washington: «Les leaders européens sont essentiels à la paix»
Guerre Ukraine-Russie
Sommet à Washington: «Les leaders européens sont essentiels à la paix»
Après six semaines d'interruption, le REM reprend ses activités
Transport collectif
Après six semaines d'interruption, le REM reprend ses activités
Grève à Air Canada: «C'est un casse-tête sans nom»
Conflit de travail
Grève à Air Canada: «C'est un casse-tête sans nom»
Air Canada: «Est-ce que le transport aérien est un service essentiel?»
Chaos créé par le conflit de travail
Air Canada: «Est-ce que le transport aérien est un service essentiel?»
Commission Gallant: «Il y a le danger du syndrome Gérald Tremblay»
Témoignage attendu de ministres caquistes
Commission Gallant: «Il y a le danger du syndrome Gérald Tremblay»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00