La rentrée scolaire peut être une source de stress pour les parents qui n’ont pas les moyens d’acheter toutes les fournitures scolaires. Par chance qu’il existe des organismes comme la Marraine étoilée qui leur vient en aide.

Écoutez Francine Laplante, la Marraine étoilée, expliquer à Lagacé le matin comment elle vient en aide aux plus vulnérables.

Grâce à sa fondation, elle distribue des milliers de sacs d’école complets (incluant fournitures, hygiène, souliers) à des enfants défavorisés via une quarantaine d'organismes (écoles, maisons de jeunes, familles, femmes victimes de violence).

Elle s'est engagée à soutenir les enfants vulnérables après avoir fait un «pacte avec la vie», en février 1998, au moment où son fils de cinq ans s'était fait diagnostiquer une forme grave de cancer.