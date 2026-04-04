Un premier complexe cinématographique devrait voir le jour à Bromont, dans le parc technologique Technum.

Le projet de B79 Studio représente un investissement d’environ 20 millions de dollars, et son ouverture est prévue en janvier 2027.

Écoutez Steve Roy, animateur au 107,7 Estrie, en discuter samedi lors du Tour des régions, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

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