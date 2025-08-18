 Aller au contenu
Société
L'acteur Patrice Godin parle de son nouveau défi

Pompier forestier: «J'aime faire ça pour protéger nos communautés»

par 98.5

0:00
8:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2025 09:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Pompier forestier: «J'aime faire ça pour protéger nos communautés»
L'acteur québécois Patrice Godin est désormais pompier forestier; il a récemment participé à des missions de lutte contre les feux de forêt au Manitoba et en Saskatchewan. Il veut protéger la nature et les communautés canadiennes. / La Presse Canadienne - archives

L'acteur québécois Patrice Godin est devenu pompier forestier sur la Côte-Nord et a récemment participé à des missions de lutte contre les feux de forêt au Manitoba et en Saskatchewan en 2023. 

Lors d'un entretien avec l'animateur Patrick Lagacé, lundi, il décrit les différences de terrain entre le Québec et l’Ouest canadien.

Il aborde aussi l’importance du travail d’équipe.

Il souligne qu'il se consacre désormais à la protection des forêts.

«J'ai eu des beaux moments quand j'étais acteurs, mais j'avais besoin de me redéfinir. J'ai découvert un métier qui est fascinant. Je rencontre aussi des gens extraordinaires. J'aime faire ça pour protéger notre nature, nos forêts et nos communautés. Je me sens bien là-dedans.»

Patrice Godin

Notons qu'il va continuer de travailler à titre d'acteur, mais après la période des feux, durant l'été.

