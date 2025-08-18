L'acteur Patrice Godin parle de son nouveau défi

L'acteur québécois Patrice Godin est devenu pompier forestier sur la Côte-Nord et a récemment participé à des missions de lutte contre les feux de forêt au Manitoba et en Saskatchewan en 2023.

Lors d'un entretien avec l'animateur Patrick Lagacé, lundi, il décrit les différences de terrain entre le Québec et l’Ouest canadien.

Il aborde aussi l’importance du travail d’équipe.

Il souligne qu'il se consacre désormais à la protection des forêts.