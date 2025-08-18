Tristes histoires des voyageurs pris au piège

Les difficultés rencontrées par les voyageurs d’Air Canada sont légion depuis que le conflit de travail a éclaté entre les agents de bord et le transporteur aérien.

Il est notamment très difficile de contacter un représentant de la compagnie, sans oublier la hausse vertigineuse des prix des billets, exacerbée par le différend.

D'ailleurs, la ministre fédérale Patty Hajdu est intervenue rapidement, ordonnant un retour au travail et transférant le dossier au Conseil canadien des relations industrielles, ce qui soulève des questions sur la pression exercée par Ottawa sur le syndicat des agents de bord...

