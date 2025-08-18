Trois revers d'affilée pour les Alouettes

Les Alouettes de Montréal (5-5-0) ont subi une troisième défaite consécutive face aux Lions de la Colombie-Britannique samedi soir, à Vancouver.

En plus de perdre le match par le compte de 36-18, la troupe de Jason Maas a perdu les services du quart arrière Caleb Evans et de l'arrière latéral David Dallaire.

Les Alouettes seront de retour à l'action à compter de jeudi prochain, alors qu'ils recevront les Blue Bombers (5-4-0) de Winnipeg.

Écoutez le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia, commenter le passage à vide de son équipe, lundi, à Lagacé le matin.